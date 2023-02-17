CCL按周稍回落0.46%　企穩160點水平　中原：展望復活節前後重上170點

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL最新報159.99點，為近13周次高，按周跌0.46%，是新春長假當周的市況。樓價連升2周後回軟，但仍然企穩160點水平，走勢繼續反覆向升。近8周，CCL六升兩跌，累升2.32%。新春後樓市氣氛暢旺，成交持續活躍，展望復活節前後CCL重上170點水平，現時相差10.01點或6.25%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報160.15點，按周跌0.66%。CCL(中小型單位)報158.94點，按周跌0.44%。CCL Mass及CCL(中小型單位)同樣連升2周後回軟，但仍為近13周次高。CCL(大型單位)報165.26點，按周跌0.58%，走勢持續一周升一周跌。

本周四區樓價二升二跌，帶動整體樓價反覆向上。新界西CCL_Mass報148.92點，創12周新高，按周升2.01%，升幅是2022年6月(36周)以來最大。新界東CCL_Mass報172.65點，創12周新高，按周升0.21%，連升3周共2.65%。九龍CCL_Mass報154.59點，為近13周次高，按周跌0.53%，連升2周後回軟。港島CCL_Mass報160.67點，按周跌3.76%，指數連升7周後正常回軟。

樓價見底後近8周計，CCL Mass累升2.77%，CCL(中小型單位)升2.97%，CCL(大型單位)跌0.52%。港島累升3.26%，九龍升3.17%，新界東升2.87%，新界西升1.62%。

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