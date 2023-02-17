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業主急換樓願蝕讓　新婚夫婦495萬購葵芳閣　兩房戶4年半貶值120萬

股樓投資 14:15 2023/02/17

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中原地產羅家俊表示，樓市回暖，葵芳閣本月錄得2宗成交，其中葵芳閣2座高層D室成交，實用面積397平方呎，兩房間隔，去年6月叫價560萬元，今年1月調整至520萬元。隨著今年樓市轉旺，區內500萬元內放盤快速被掃清，上址叫價520萬元仍屬低水，加上附帶裝修，近日吸引新婚上車夫婦還價480萬元洽購，由於買家早前於外區曾被「截糊」搶走心水盤，是次業主亦因已放盤多時，急於換樓，雙方均不想糾纏，最後直接以一口價495萬元成交，實用呎價12469元。

羅家俊指，原業主於2018年8月以615萬元買入單位，持貨4年半轉售，帳面蝕120萬元，單位期內貶值近20%。葵涌區本月累錄約16宗二手買賣成交，逼近上月全月20宗紀錄，500萬元內的屋苑式兩房單位在區內已絕跡。

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撰文 : 蔡子俊

葵芳 葵芳閣 葵涌 中原地產 私人屋苑

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