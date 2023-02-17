業主急換樓願蝕讓　新婚夫婦495萬購葵芳閣　兩房戶4年半貶值120萬

中原地產羅家俊表示，樓市回暖，葵芳閣本月錄得2宗成交，其中葵芳閣2座高層D室成交，實用面積397平方呎，兩房間隔，去年6月叫價560萬元，今年1月調整至520萬元。隨著今年樓市轉旺，區內500萬元內放盤快速被掃清，上址叫價520萬元仍屬低水，加上附帶裝修，近日吸引新婚上車夫婦還價480萬元洽購，由於買家早前於外區曾被「截糊」搶走心水盤，是次業主亦因已放盤多時，急於換樓，雙方均不想糾纏，最後直接以一口價495萬元成交，實用呎價12469元。

羅家俊指，原業主於2018年8月以615萬元買入單位，持貨4年半轉售，帳面蝕120萬元，單位期內貶值近20%。葵涌區本月累錄約16宗二手買賣成交，逼近上月全月20宗紀錄，500萬元內的屋苑式兩房單位在區內已絕跡。

延伸閲讀【多圖】KOKO ROSSO示位陪你睇 雪山木屋設計概念展簡約清新

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

同場加映【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

同場加映【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機