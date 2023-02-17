【異動股】超媒體委任鄭志剛為聯席主席 股價最高狂颷8成

超媒體（00072）公布，新世界發展（00017）首席執行官兼K11集團創辦人鄭志剛為非執行董事及董事會聯席主席，邵忠則從董事會主席調任為聯席主席，並繼續擔任首席執行官。

消息公布後，超媒體股價今日（17日）大幅颷升，最高曾升80%至1.14元；截至下午2時半，股價報0.95元，升50.8%，成交額6,350萬元。

此前，鄭志剛是超媒體的名譽副主席和首席戰略顧問。為了更好地讓元宇宙場景和ChatGPT技術融合發展，上任後鄭志剛將以他對文化商業和數字技術融合的敏銳洞察力，驅動內容商業，帶領超媒體更好地迎接全新的數字發展周期。

鄭志剛表示，他與超媒體控股集團創始人邵忠有著相同的願景，都在以創意內容為核心，尋求文化藝術與社會商業之間的理想關係模式，並以與時俱進的方式與讀者對話和交流。

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超媒體股價近日連番異動，本周三（15日）公布旗下商業週刊事業群成為百度（09888）旗下ChatGPT「文心一言」首批生態合作夥伴，股價大升1.6倍，收報1元；唯翌日周四（16日）股價急挫37%，收報0.63元。

早於2017年5月，鄭志剛促成超媒體前身現代傳播收購創意短片平臺NOWNESS大部分股份的交易，他與英國雜誌《Dazed》母公司Dazed Media成立的 Modern Dazed合資公司旗下原有創意短片平臺iFASHION，也隨之併入NOWNESS。

超媒體由邵忠於1993年創辦，通過《現代畫報》開啟了在媒體行業的航程，過去30年中歷經以媒體矩陣為核心的內容產業升級。自更名後，超媒體便積極在元宇宙 生態圈佈局，先後創建了全中國第一個元宇宙誌屋、中國第一個賽博雅皮美學風格的元宇宙城市 ——元邦。

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記者：李兆明