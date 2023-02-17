【展覽復常】兩珠寶展下月舉行　吸逾2300展商兼過萬買家　展商：今年內地客生意料爆升

香港國際珠寶展及香港國際鑽石、寶石及珍珠展，將於3月1至5日舉行。今屆兩項珠寶展吸引來自34個國家及地區、超過2,300家企業參展，半數來自海外。貿易發展局珠寶業諮詢委員會主席周允成表示，業界的營商信心正逐步回升，行業生意額在1月和2月均分別錄得雙位數升幅。

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貿發局為今屆兩項珠寶展組織來自70個國家及地區、合共100個買家團、超過1萬名非本地買家前來參觀採購。貿發局副總裁張淑芬表示：「今年非本地展商有明顯增幅，相信檢疫措施全面撤銷後，會展業及國際商貿將直接受惠。」適逢今年防疫措施大幅放寬，環球展商和買家將重臨香港。

防疫鬆綁 吸環球展商買家來港

政府統計處數據顯示，與2021年同期相比，2022年香港全年的珠寶首飾類別出口貨值錄1.6%跌幅，接近787億元，遠遜於2021年全年的44.5%按年升幅。周允成指出：「本港珠寶首飾業在2022年間對行業前景仍較保守，部分行家更因沒生意而壓縮存貨，存貨有一段時間處於低水平。」但他指，單是今年情人節檔期的生意額便與2022年同期拉平，「不要忘記，2022年同期是雙節日效應，該時為農曆新年及西方情人節的合併檔期。」

本地展商永恒鑽石有限公司代表龐茹庭（Yvonne）表示，中港兩地通關後，她收到大量客人有關觀展的查詢，亦有不少廠商、朋友問她有沒有辦法參展，惟各參展渠道已截止而無能為力。她坦言，中港全面通關後，今年的展會勢有大量內地買家前來觀展，她預計尤以內地客為目標客戶的珠寶商今年將最獲益。

銷售模式改變 冀增吸客力量

她續指，亞洲地區包括中港兩地及東南亞地區佔該企總生意額超過50%。問及今年的展會表現，Yvonne指公司今年展會銷售模式將由往年的B2C（企業對消費者）為主，轉為今年既有B2C亦有B2B（企業對企業），故現時未能有值得參考的生意額比較。

本地展商莉莉珠寶有限公司代表Elza Chu指出，公司現時主要市場是東南亞和歐洲地區，屬高檔次珠寶首飾。疫情期間公司的生意額因沒有展銷會而跌超過一半，營商環境非常困難，惟公司轉移策略，將資源花在設計多元化、典雅高貴的高檔次貨品，寄望在後疫情時代復辦的珠寶展上展示出來。Elza表示，公司預料會有30%增長，惟若與去年比較，她則大膽表示，「至少會有10倍增長，因為上年市道差得真的很厲害。」

今年展會看俏 急需盡快補貨

主力珠寶產品設計研發和生產的本地展商金致珠寶有限公司，其董事姚蔚然（Victor）則稱，疫情期間對該企而言是一契機，「以前我們是常跑業務，惟疫情期間能多花時間在產品設計研發，結果出來更加好。」Victor表示，有許多中港兩地和東南亞的客人向他稱，很期待3月份的展會，惟他指部分品牌需要盡快補貨，補貨期間更要增加有競爭力的貨。被問及今年展會表現預期，Victor說：「今年展會表現的變動不是以百分比來說，而是以倍數來說！」

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作者：楊嘉軒