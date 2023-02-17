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俄羅斯軍事高官墜樓身亡 生前管理對烏戰爭資金

環球政治 13:59 2023/02/17

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俄羅斯軍事高官揚金娜（Marina Yankina）被發現，從聖彼得堡一棟大廈高處墜下身亡，初步調查指屬於自殺。揚金娜為總統普京（Vladimir Putin）幕僚，生前負責管理俄羅斯對烏克蘭發動戰爭的資金。

普京前妻急賣西班牙破2000萬豪宅 憂歐盟出手制裁 【下一頁】

俄媒指事發於周三（15日），揚金娜被發現於聖彼得堡一座高樓大廈入口處倒斃。據悉，她是從16層高處墮下，當局在大廈陽台發現她的個人物品和文件。

揚金娜被指輕生前幾分鐘，曾致電前夫表示自己打算自殺，告知對方她已把文件和物品放在陽台上，更說「動機會繼續得到澄清。」（the motives continue to be clarified.）

【烏克蘭戰爭】烏稱擊落俄羅斯氣球 或冀消耗防空能力 【下一頁】

揚金娜為俄羅斯國防部西部軍區財政支援部門負責人，部門被指與俄烏戰爭密切相關。俄羅斯調查委員會已證實揚金娜的死訊，並負責調查其死因。

本周較早時，72歲的俄羅斯內政部少將馬卡羅夫 （Vladimir Makarov）也被發現於莫斯科郊區身亡，據報為自殺。

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責任編輯：鄭錦玲

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