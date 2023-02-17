【希慎 14】希慎興業去年轉蝕11.6億元 維持派息117仙 寫字樓出租率續向下

希慎興業（00014）公布去年全年業績，營業額34.6億元，按年跌4.1%，主要受到新冠疫情影響。去年盈轉虧，蝕約11.6億元，前年同期則賺13.8億元。派第二次中期息每股117仙，按年持平；全年派息144仙，同樣按年持平。績後股價表現反覆，最新報26.75元，跌0.2%。

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截至去年12月底止，扣除未變現投資物業公平值變動等的基本溢利近21.3億元，按年跌8.6%；經常性基本溢利20.6億元，按年跌11.5%。每股虧損112仙。

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收入分布上，寫字樓業務收入15.8億元，按年跌8.7%，而截至去年底出租率為90%，按年跌4個百分點；住宅業務收入2.4億元，按年跌8.1%，商舖則按年升1.4%至16.4億元，而截至去年底出租率99%。 投資物業組合去年底估值967.8億元，較前一年年底升1.8%。

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記者：郭秀慧