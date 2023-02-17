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【蘋果動向】蘋果公布用家安裝iOS 16數據情況　72% iPhone正使用新系統

科技 13:05 2023/02/17

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蘋果首次公布iOS 16的使用數據顯示，已有72% iPhone用家加入iOS 16行列，其中有大批用家都是衝着新的屏幕介面而來。

蘋果（Apple）在去年九月推出iOS 16系統，iOS 16面世將近五個月，用家亦陸續增加。蘋果首次公布iOS 16的使用數據顯示，已有72% iPhone用家加入iOS 16行列，其中有大批用家都是衝着新的屏幕介面而來。

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【iPhone更新】蘋果iOS 16.3.1修復3大Bug　Google Photos更新後或導致死機

據蘋果公布的iOS 16安裝數據顯示，有72% iPhone用家正在使用新系統，其中有81%用家手機為近四年推出的型號。雖然蘋果新系統一向有高使用率，但據較早前另一追蹤分析平台Mixpanel的數據顯示，iOS 16 及iOS 15在推出100日內的使用率均不及iOS 14，分別為68.9%和63%，和iOS 14同期的80%使用率有明顯差距。

科技新聞網站BGR推測，iPhone用家更新iOS 16的主要原因是受新系統的鎖定屏幕功能吸引，不少用户因此在iOS 16推出短時間內就安裝了新系統。iOS 16更新的鎖定屏幕功能是最明顯的改進之一，用家可以自訂鎖定屏幕畫面風格，包括自訂日期、時間文字外觀與顏色，以及讓小工具直接放在解鎖畫面上，更一目了然。

另外在iPad方面，iPadOs 16的普及率則較低，只有50%用家安裝新系統，近四年iPad型號的用家亦只有53%使用新系統。但iPadOs 16較iOS 16遲推出一個月，故使用率不及iOS 16是合理現象，預計需要更多時間推高其使用率。

【旗艦機對決】iPhone 14 Pro VS 三星Galaxy S23 Ultra CPU效能　中外評估各有不同

責任編輯：歐朗欣

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