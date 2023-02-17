【Mac機都用到】微軟官方授權Parallels　允許Windows 11在蘋果M1、M2 Mac上運行

▲ 微軟已正式授權跨平台解決方案廠商Parallels，允許M1與M2 Mac運行Windows 11系統。

近年許多用戶都會混合使用Windows和macOS電腦，但在蘋果電腦轉用Apple Silicon後，就無法再使用Boot Camp功能，搭載Apple Silicon M1和M2 Mac，就不能使用Windows。終在近日，微軟就為M1和M2 Mac用戶帶來喜訊，宣布已正式授權跨平台解決方案廠商Parallels，允許M1與M2 Mac運行Windows 11系統。

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微軟官方Windows 11 支援頁面提到，微軟已授權Parallels Desktop 18，於M1和M2 Mac上運行ARM版本的Windows 11專業版和企業版。不過，ARM版本的Windows 11仍有一些限制，例如系統不會支援 32-bit ARM應用程式，同時也需要有驅動程式才能使用機器，否則會影響用戶使用各種類型的硬件、遊戲和應用程式，包括依賴DirectX 12或OpenGL3.3 或更新版本的應用程式。

此外，微軟也提供了另一個方法，讓M1及M2 Mac用家可使用Windows 11。微軟指出，用家可考慮購買Windows 365 服務，透過雲端體驗Windows 11。

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責任編輯：曾曉汶

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