▲ 【TSLA】Tesla中國Model Y長續航版及高性能版各加價2000人幣

Tesla（美：TSLA）中國Model Y系列周五（17日）再度加價，據Tesla中國官網顯示，Model Y中型運動型多用途車 （SUV）長續航型號及高性能版價格各上調2000元（人民幣，下同），Model Y長續航型現售31.19萬元，高性能版售36.19萬元，Model Y 後輪驅動車型於上周五（10日）同樣加價2000元至26.19萬元。

另外，Model Y交付期亦延長至2至5周，早前1月為1至4周。

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記者：宋佩恩