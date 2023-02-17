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【TSLA】Tesla中國Model Y長續航版及高性能版各加價2000人幣

股市 12:51 2023/02/17

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【TSLA】Tesla中國Model Y長續航版及高性能版各加價2000人幣

Tesla（美：TSLA）中國Model Y系列周五（17日）再度加價，據Tesla中國官網顯示，Model Y中型運動型多用途車 （SUV）長續航型號及高性能版價格各上調2000元（人民幣，下同），Model Y長續航型現售31.19萬元，高性能版售36.19萬元，Model Y 後輪驅動車型於上周五（10日）同樣加價2000元至26.19萬元。

另外，Model Y交付期亦延長至2至5周，早前1月為1至4周。

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【ET財智Talk】美國加息及通脹預期左右美元走勢 花旗陳正犖分析日圓、澳元、人民幣走勢及買賣策略

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【TSLA】Tesla中國Model Y加價2000人幣　減價帶動1月中國電動車市佔率升至逾12%

記者：宋佩恩

美股 汽車 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Tesla
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