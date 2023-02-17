【TSLA】Tesla中國擴大Model Y加價至高階版　每款加價2000人幣

▲ 【TSLA】Tesla中國Model Y長續航版及高性能版各加價2000人幣

經歷年初減價後，Tesla（美：TSLA）中國近期重新加價，繼上周調升入門版Model Y價格後。Tesla中國官網顯示，Model Y中型運動型多用途車 （SUV）長續航型號及高性能版價格各上調2000元（人民幣，下同），Model Y長續航型現售31.19萬元，高性能版售36.19萬元。

兩款高階版本加價金額，與上周Model Y 後輪驅動車型加價力度一致，該型號現售26.19萬元。

另外，Model Y交付期延長至「2至5周」，而1月時購車只須等「1至4周」。

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Tesla 1月起在內地、美國、德國等市場先後調低Model 3、Model Y系列的定價，但香港官網售價一直未有變動。

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記者：宋佩恩