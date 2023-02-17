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美軍用300萬飛彈擊落飛行物 疑為百元業餘俱樂部氣球

環球政治 12:37 2023/02/17

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美軍上周派戰機用價值40萬美元（約312萬港元）的響尾蛇飛彈，擊落北美領空的不明飛行物。有業餘俱樂部相信其價值12美元（約93.6港元）的氣球失蹤後飄至涉事領空，當局誤會為不明飛行物擊落。

【不明飛行物體】美軍於密歇根再擊落 本月第四次 【下一頁】

美媒《Aviation Week》引述氣球俱樂部Northern Illinois Bottlecap Balloon Brigade （NIBBB）指，俱樂部近期有一款鍍銀的圓柱形氣球Pico Balloon失蹤，上周五（10日）報告最後位置是距離阿拉斯加西海岸近3.9萬呎處。

不過到上周六（11日）按照氣球預計路綫，美軍的F-22戰機同一時間在加拿大附近地區擊落一個不明飛行物，高度與描述均與該氣球相近。

據悉，這類氣球通常會四處飄浮，直至因惡劣天氣損毀或墜落。氣球在追蹤裝置於上周五失靈前的123天內，已經環繞地球6次。

加拿大北部發現不明飛行物體 再遭美軍戰機擊落 【下一頁】

美國總統拜登（Joe Biden）周四（16日）談及不明飛行物事件，指尚不清楚遭擊落的三個物體到底是甚麼，但目前沒有任何跡象表明它們與中國偵察項目有關，或者它們是來自任何其他國家的監視飛行器。

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責任編輯：鄭錦玲

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