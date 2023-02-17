  • 23°C
香港時間 : 2023217日 (週五) 15:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績】希慎午後跌2%　去年基本盈利跌8.6%　派第二次中期股息1.17元

股市 14:38 2023/02/17

分享：

分享：

【業績】希慎去年基本盈利跌8.6%　派第二次中期股息1.17元

希慎 （00014） 去年營業額按年跌4.1%至34.6億元，由盈轉虧蝕11.6億元，去年同期賺13.8億元；基本盈利21.3億元，按年跌8.6%。公司派發第二次中期股息為每股117港仙，按年不變。

希慎半日微跌0.2%，報26.75元，午後跌2.2%，報26.2元。計及全年股息1.44元，股息率約5.4厘。

集團去年在香港的投資物業組合總樓面面積合計約450萬平方呎，涵蓋寫字樓、商舖及住宅三大類。當中，寫字樓營業額跌8.7%至15.8億元，商舖升1.4%至16.4億元，住宅跌8.1%至2.4億元。

寫字樓方面，集團指，香港寫字樓市場持續疲弱，2022年末全港空置率逾12%。希慎利園區組合的續約、租金檢討及新出租物業的平均租金水平仍然向下。於去年底的出租率為90%，較2021年的94%低4個百分點。

至於商舖業務方面，其組合於去年底的出租率為99% 按年持平。年內續約、租金檢討及新出租物業的平均租金水平仍然向下。香港與中國內地跨境旅遊限制的放寬預期將刺激本港零售活動。希慎預期旅客及本地消費將受惠於香港經濟復甦而有所增加。

另外，由於宏觀經濟狀況及旅遊限制導致外藉人士需求進一步萎縮，年內高端住宅租賃市場依舊淡靜。 希慎加強了租賃代理的激勵以吸引更多客戶至半山區的竹林苑。於去年底，出租率為61%，按年跌10個百分點。住宅業務的續約、租金檢討與新訂立租約的平均租金水平下跌。

想知更多高息股消息？可留意【高息股】專頁

【ET財智Talk】美國加息及通脹預期左右美元走勢 花旗陳正犖分析日圓、澳元、人民幣走勢及買賣策略

ET財智Talk
【ET財智Talk】美國加息及通脹預期左右美元走勢 花旗陳正犖分析日圓、澳元、人民幣走勢及買賣策略

相關文章：

【盈喜盈警】銅鑼灣「大地主」希慎料去年轉蝕12億　受累投資物業公平值虧損大幅擴大　股價現跌2%

【業績│房託】陽光房地產中期每基金單位分派減少9.8%至11仙、現價股息率6.86厘　寫字樓及商場出租率再降

【太古地產】太古廣場全年續約租金減租18%　太古坊二座最新租用率56%、內地新春奢侈品銷售顯著回升（第二版）

希慎興業（00014） 希慎 營業額 港股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【大行報告】東亞獲富瑞滙豐上調目標價、股價反彈6%　富瑞：新目標價仍有10厘股息

下一篇文章

【國產ChatGPT】百度沈抖：「文心一言」將通過百度智能雲對外提供服務　股價照挫4%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】道指期貨跌58點　納指期貨跌0.5%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌58點　納指期貨跌0.5%（不斷更新）
【港股市況】百度跌5%、ATMX跌2%　恒指尾市跌逾200點試50天綫（不斷更新）
【港股市況】百度跌5%、ATMX跌2%　恒指尾市跌逾200點試50天綫（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升32點守21000關　中概股指數轉跌（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升32點守21000關　中概股指數轉跌（不斷更新）
【日圓定存】日圓定存最高息7厘 花旗料圓滙在135有支持
【日圓定存】日圓定存最高息7厘 花旗料圓滙在135有支持
【中資投行】華興資本創始人包凡失蹤、曾被稱為科網併購之王　華興股價一度「腰斬」
【中資投行】華興資本創始人包凡失蹤、曾被稱為科網併購之王　華興股價一度「腰斬」
【香港人口】香港人口2022年下半年未止跌　全年3.88萬名居民淨移出、3年淨走13.5萬（附10年數據）
【香港人口】香港人口2022年下半年未止跌　全年3.88萬名居民淨移出、3年淨走13.5萬（附10年數據）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款