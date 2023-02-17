【業績】希慎午後跌2%　去年基本盈利跌8.6%　派第二次中期股息1.17元

▲ 【業績】希慎去年基本盈利跌8.6% 派第二次中期股息1.17元

希慎 （00014） 去年營業額按年跌4.1%至34.6億元，由盈轉虧蝕11.6億元，去年同期賺13.8億元；基本盈利21.3億元，按年跌8.6%。公司派發第二次中期股息為每股117港仙，按年不變。

希慎半日微跌0.2%，報26.75元，午後跌2.2%，報26.2元。計及全年股息1.44元，股息率約5.4厘。

集團去年在香港的投資物業組合總樓面面積合計約450萬平方呎，涵蓋寫字樓、商舖及住宅三大類。當中，寫字樓營業額跌8.7%至15.8億元，商舖升1.4%至16.4億元，住宅跌8.1%至2.4億元。

寫字樓方面，集團指，香港寫字樓市場持續疲弱，2022年末全港空置率逾12%。希慎利園區組合的續約、租金檢討及新出租物業的平均租金水平仍然向下。於去年底的出租率為90%，較2021年的94%低4個百分點。

至於商舖業務方面，其組合於去年底的出租率為99% 按年持平。年內續約、租金檢討及新出租物業的平均租金水平仍然向下。香港與中國內地跨境旅遊限制的放寬預期將刺激本港零售活動。希慎預期旅客及本地消費將受惠於香港經濟復甦而有所增加。

另外，由於宏觀經濟狀況及旅遊限制導致外藉人士需求進一步萎縮，年內高端住宅租賃市場依舊淡靜。 希慎加強了租賃代理的激勵以吸引更多客戶至半山區的竹林苑。於去年底，出租率為61%，按年跌10個百分點。住宅業務的續約、租金檢討與新訂立租約的平均租金水平下跌。

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