【業績｜聯想】聯想集團第三季盈利跌32%、午後跌4%　個人電腦收入跌幅擴、方案服務和基建收入新高

▲ 【業績｜聯想】聯想集團第三季盈利跌32% 個人電腦需求弱、方案服務和基建收入新高

聯想集團Lenovo （00992） 公布，至去年12月底的財年第三季，季度收入按年跌24%至153億美元，季度盈利按年跌32%至4.37億美元。聯想指出，期內表現受到個人電腦需求疲弱、匯率不利影響，但基礎設施方案業務集團和方案服務業務集團的收入和利潤均創歷史新高。

聯想集團業績後股價走弱，最新跌4%，暫報6.71元。

以財年首9個月業績計，聯想期內收入按年跌10%至493億美元，盈利按年跌8%至14.9億美元。

聯想表示，第三季個人電腦（PC）以外收入佔整體收入41%，比例較上半財年37%再提高。受累美元強勢，聯想上季因匯率不利而拖低收入6%。

聯想第三季智能設備收入跌幅擴大

單計第三季，由個人電腦、平板和手機組合的聯想智能設備業務集團，季度收入按年跌34%至115.9億美元，較上半財年分部收入下降7%明顯轉差，第三季分部經營溢利按年跌37%至8.48億美元。聯想指出，PC出貨量已跌至疫情水平，需求下跌令渠道存貨過剩，而集團全球市佔率仍達23%，季度經營溢利率雖按年跌0.36百分點至7.3%，但仍高於疫情前水平。

另外兩大業務，基礎設施方案業務集團季度收入按年增48%至28.6億美元，經營溢利升1.6倍至4,323萬美元；方案服務業務集團收入按年增23%至18.4億美元，經營溢利升12%至3.7億美元。

聯想集團指，按產品劃分，伺服器、存儲及軟件的收入和 AI 邊緣計算出貨量均創下新紀錄。按收入計算，其全球伺服器市場份額從上一季度上升一位，位居第三。

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