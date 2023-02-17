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【業績｜聯想】聯想集團第三季盈利跌32%、全日跌3%　楊元慶料個人電腦業務一兩季後改善

股市 18:26 2023/02/17

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【業績｜聯想】聯想集團第三季盈利跌32%　個人電腦需求弱、方案服務和基建收入新高

受累個人電腦需求疲弱，聯想集團 （00992） 公布，至去年底的財年第三季，季度收入按年跌24%至153億美元，盈利跌32%至4.37億美元，較首兩季表現明顯轉差。聯想集團主席兼首席執行官楊元慶預期，今年個人電腦出貨量仍會再跌5%，明年才回復增長，但強調聯想較同業更早消化庫存，預料只料多一至兩季即可恢復增長。

聯想集團中午公布業績後，午市曾跌4%，收市跌3%，報6.78元，成交5億元。

聯想PC以外收入佔比增至41%

聯想集團近年加快投資在基礎設施方案業務（ISG）和方案服務業務（SSG），最新季度來自個人電腦（PC）以外業務的收入增至41%，較財年上半年37%再提高。

集團執行副總裁兼首席財務長黃偉明料，受惠於經濟向數碼轉型，ISG和SSG業務有望保持較快增長，料PC以外業務佔收入比例仍會繼續走高。

除了電腦需求較弱以外，聯想指出，因應美元強勢，集團上季因匯率變動已拖低收入跌6%。

楊元慶：實際需求未如出貨量指標惡劣

按業務劃分，由個人電腦、平板和手機組合的聯想智能設備業務（IDG），財年第三季收入按年跌34%至115.9億美元，較上半財年分部收入下降7%明顯轉差，第三季分部經營溢利按年跌37%至8.48億美元。

聯想指出，PC出貨量已跌至疫情水平，需求下跌令渠道存貨過剩，而集團全球市佔率仍達23%，季度經營溢利率雖按年跌0.36百分點至7.3%，但仍高於疫情前水平。

楊元慶在業績記者會上稱，若以裝置激活量（activation）作為實際需求量指標，去年下半年PC需求量按年跌6%，較出貨量15%跌幅溫和，料今年實際需求量與去年大致持平，並較2019年疫情前高出5%至8%，反映個人電腦表現穩定。

另外兩大業務，基礎設施方案業務和方案服務業務收入和利潤均創歷史新高。基礎設施方案業務集團季度收入按年增48%至28.6億美元，經營溢利升1.6倍至4,323萬美元；方案服務業務集團收入按年增23%至18.4億美元，經營溢利升12%至3.7億美元。

以財年首9個月業績計，聯想期內收入按年跌10%至493億美元，盈利按年跌8%至14.9億美元。受累美元強勢，聯想上季因滙率不利而拖低收入6%。

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