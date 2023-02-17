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【業績｜聯想】聯想集團第三季盈利跌32%　個人電腦需求弱、方案服務和基建收入新高

股市 12:13 2023/02/17

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【業績｜聯想】聯想集團第三季盈利跌32%　個人電腦需求弱、方案服務和基建收入新高

聯想集團Lenovo （00992） 公布，至去年12月底的財年第三季，季度收入按年跌24%至153億美元，季度盈利按年跌32%至4.37億美元。聯想指出，期內表現受到個人電腦需求疲弱、匯率不利影響，但基礎設施方案業務集團和方案服務業務集團的收入和利潤均創歷史新高。

以財年首9個月業績計，聯想期內收入按年跌10%至493億美元，盈利按年跌8%至14.9億美元。

聯想第三季智能設備收入跌幅擴大

單計第三季，由個人電腦、平板和手機組合的聯想智能設備業務集團，季度收入按年跌34%至115.9億美元，較上半財年分部收入下降7%明顯轉差，第三季分部經營溢利按年跌37%至8.48億美元。

另外兩大業務，基礎設施方案業務集團季度收入按年增48%至28.6億美元，經營溢利升1.6倍至4,323萬美元；方案服務業務集團收入按年增23%至18.4億美元，經營溢利升12%至3.7億美元。

相關文章：

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聯想集團（00992） 港股 Lenovo
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