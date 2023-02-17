【券商點睇】2023電影業復甦展望樂觀 貓眼娛樂潛在超預期

申萬宏源預計，貓眼娛樂（01896）2022年全年營業收入為22.21億元（人民幣，下同），按年下滑33%；調整後歸母淨利潤2.31億元，減少57%，主要受疫情影響電影大盤下滑，以及減值影響。然而，2023年電影春節檔表現超預期，復甦之年喜迎開門紅，料公司經營也將隨之改善。

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此外，貓眼與騰訊（00700）、美團（03690）重簽入口協議。公司與騰訊簽訂營銷推廣框架協議，期限截至2024年12月31日。而與美團簽訂戰略合作框架協議，期限截至2025年12月31日。根據戰略合作框架協議，集團將繼續通過美團渠道的首頁導航位經營貓眼服務，且雙方亦有意繼續在支付及結算、基礎設施服務等多個領域合作。

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該行表示，公司持續投中熱門影片，娛樂內容業務是潛在超預期板塊。公司2021年出品和主控發行《你好，李煥英》，總票房54億元，位列當年票房第二位，影史第三位；2022年出品和發行《這個殺手不太冷靜》位列當年票房第三位；2023年出品和主控發行《滿江紅》春節上映至今票房已超43億元。公司後續還有豐富內容儲備，值得期待，評級維持「增持」，目標價上調至10.54港元。

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責任編輯：林衛