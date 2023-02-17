  • 20°C
香港時間 : 2023217日 (週五) 12:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點睇】2023電影業復甦展望樂觀 貓眼娛樂潛在超預期

股樓投資 11:53 2023/02/17

分享：

分享：

申萬宏源預計，貓眼娛樂（01896）2022年全年營業收入為22.21億元（人民幣，下同），按年下滑33%；調整後歸母淨利潤2.31億元，減少57%，主要受疫情影響電影大盤下滑，以及減值影響。然而，2023年電影春節檔表現超預期，復甦之年喜迎開門紅，料公司經營也將隨之改善。

【同場加映】青姐話：虛火？實火？熄咗火？

青姐話
【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

此外，貓眼與騰訊（00700）、美團（03690）重簽入口協議。公司與騰訊簽訂營銷推廣框架協議，期限截至2024年12月31日。而與美團簽訂戰略合作框架協議，期限截至2025年12月31日。根據戰略合作框架協議，集團將繼續通過美團渠道的首頁導航位經營貓眼服務，且雙方亦有意繼續在支付及結算、基礎設施服務等多個領域合作。　

 

【延伸閱讀】ChatGPT大熱： 國產ChatGPT即將登場! 百度宣布推出「文心一言」 股價一度爆升超過18%【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

該行表示，公司持續投中熱門影片，娛樂內容業務是潛在超預期板塊。公司2021年出品和主控發行《你好，李煥英》，總票房54億元，位列當年票房第二位，影史第三位；2022年出品和發行《這個殺手不太冷靜》位列當年票房第三位；2023年出品和主控發行《滿江紅》春節上映至今票房已超43億元。公司後續還有豐富內容儲備，值得期待，評級維持「增持」，目標價上調至10.54港元。

【同場加映】溫股知新：調整未完成 復常股最醒

溫股知新
【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月【http://imoney.hket.com/article/3399982


責任編輯：林衛

開啟hket App，閱讀全文
貓眼娛樂（01896） 增持 目標價 港股

下一篇文章

【行業點睇】定點零售藥店納入門診統籌 連鎖藥房客流勢增
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【消費優惠】K11享用下午茶套餐 即可以9折購得限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380
【消費優惠】K11享用下午茶套餐 即可以9折購得限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380
【小心定存】 定期存款逾50萬有風險！ 定期存款到期 應該點處理?
【小心定存】 定期存款逾50萬有風險！ 定期存款到期 應該點處理?
【最佳情人節禮物】夫婦花68萬裝修485呎愛巢 打造輕奢華風格
【最佳情人節禮物】夫婦花68萬裝修485呎愛巢 打造輕奢華風格
【帶你睇盤】屯門已補價兩房居屋　鄰近輕鐵站　3字頭有交易
【帶你睇盤】屯門已補價兩房居屋　鄰近輕鐵站　3字頭有交易
【理財個案】快到中年感存款過少 39歲單身港男如何增加現金流
【理財個案】快到中年感存款過少 39歲單身港男如何增加現金流
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款