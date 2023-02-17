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【行業點睇】定點零售藥店納入門診統籌 連鎖藥房客流勢增

股樓投資 11:51 2023/02/17

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據內地報道，國家醫保局日前發布了《關於進一步做好定點零售藥店納入門診統籌管理的通知》，支持定點零售藥店開通門診統籌服務。考慮到醫療機構的藥佔比要求與零售藥店的便利性，處方外流進展有望大幅推進。

【同場加映】溫股知新：調整未完成 復常股最醒

溫股知新
【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

由於龍頭連鎖藥房規範性更強、基礎條件更完善，有望快速受益，處方外流的增量市場與客流的增加，或持續推動零售藥店業績高增長。中信證券認為，定點藥店納入門診統籌，醫藥服務供給有望擴大。

 

【延伸閱讀】ChatGPT大熱： 國產ChatGPT即將登場! 百度宣布推出「文心一言」 股價一度爆升超過18%【見下頁

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開源證券表示，零售藥房龍頭在渠道、議價能力、品種配置等方面具備優勢，更能搶佔處方外流資源，中小藥房生存空間進一步受到擠壓，行業集中度有望加速提升。同時，短期看好2023年客流恢復及常規品種需求恢復，客流客單共同提升促進業績增長。中長期來看，在處方外流和市場集中度提升兩大邏輯的加持下，看好零售藥店的成長潛力。

【同場加映】青姐話：虛火？實火？熄咗火？

青姐話
【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

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責任編輯：林衛

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