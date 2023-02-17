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【A股點睇】官媒評外資狂買A股 歸納出三大積極訊號

股樓投資 11:48 2023/02/17

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國內《證券時報》發表頭版評論，稱「外資狂買A股」，引述國家外管局的數據顯示，今年1月外資積極參與境內股票市場，淨買入金額達277億美元，創單月歷史新高。文章指出，具有豐富長期投資和巨額投資經驗的外資淨買入A股創單月歷史新高，傳遞出三個明確的積極訊號。

【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

溫股知新
【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

首先，中國經濟增長為資本市場提供了長期、穩定且確定性的成長空間。由於近來中國數據反映經濟景氣度回升，增加了確定性，以及外資在內的各方投資者對中國經濟的信心。

【延伸閱讀】2023年部署：聚焦通關及通脹  兔年值留意的10大收息股【見下頁

    點擊圖片放大
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其次，人民幣滙率運行預期平穩。最後，目前A股具備較高投資價值。從估值看，當前A股整體估值處於歷史40%分位數，部分寬基指數估值甚至處於歷史20%分位數水平，從長期視角看市場整體估值處於略偏低水平。

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責任編輯：林衛

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