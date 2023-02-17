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【IG新功能】仿效Telegram　Instagram引入廣播功能

科技 11:55 2023/02/17

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Meta宣布將在旗下社交平台Instagram引入廣播頻道功能。

社交平台Telegram的廣播功能一直深受用戶愛戴，頻道的擁有者及有權限的管理員，可以向所有訂閱者發布訊息。作為Telegram最大競爭對手的Meta，自然也要跟上市場腳步，配合使用者的需求，宣布將在旗下社交平台Instagram引入廣播頻道功能。而Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）更親自作示範。

【直播帶貨】Instagram直播購物功能將「壽終正寢」　3月起暫停服務

【人工智能】Facebook擬整合跨平台工具　藉AI改善內容推薦算法　

Meta宣布，旗下Instagram將推出類似Telegram的廣播頻道功能，名為「Channels」，暫時將會支援手機版客戶使用。據了解，​​屆時創作者能透過頻道向訂閱者發布訊息，但訂閱者就不能在頻道中發表文字意見，只能用表情符號做出反應，以及投票。

朱克伯格就率先作出示範，將自己的頻道命名為「Meta Channel」，他表示，此頻道今後將會是Meta產品新聞的首要地方。而這功能也將會在未來幾個月，拓展到Messenger和Facebook。

    點擊圖片放大

另外，Meta也提及，現時已有一組特定的創作者進行功能測試，包括：韓裔美國單板滑雪女將Chloe Kim以及網絡紅人Valkyrae，他們將會率先開通自家廣播頻道。

【安全漏洞】黑客發現Meta保安漏洞　避開雙重驗證登入

責任編輯：曾曉汶

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