【雞尾酒銷售】土炮瓶裝雞尾酒Ping　進軍東南亞市場

疫情令酒吧難以營業，反而令瓶裝雞尾酒Ping應運而生，憑藉本土口味與打卡外形，品牌兩年多以來銷售由7,000瓶上升至3萬瓶，未來更會瞄準東南亞市場，期望今年銷售額可提升3成，現在只有一個Happy Problem，就是如何提升產量配合需求！

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說到開店緣起，Ping創辦人洪嘉傑（James）說，「我和太太都很喜歡飲酒，市場上雖有很多樽裝酒精飲品出售，但卻從來沒見過瓶裝雞尾酒，故相信有一定市場。」

鎖定目標，Jamess開始和調酒師創作口味，「我們想加入一些本土元素，例如是紫蘇葉、美祿，甚至是檸檬批等。」此外還要考慮保質期問題，「與酒吧不同，我們提供的是預先調製好的雞尾酒，並無添加任何化學成分，怎樣去延長保質期是一門學問。」他們想做得科學一點，於是找來科大食品科學系教授合作，反覆驗證，「我們透過減少雜質及配合適當的酒精成分，瓶裝雞尾酒平均可以存放一個月至半年左右。」

他們在柴灣工廈自設工場，申請了正式牌照，並取得ISO認證，如果是製作同一口味，每天可以製作600瓶雞尾酒。口味方面，由最初的6款增至現時的17款。

兩年銷售增3倍

Ping的銷售由2020年的每年7,000瓶增加至2022年的3萬瓶，升幅逾3倍，秘訣之一是嚴選合作夥伴。「我們在疫情期間開業，當時很多商業活動都停擺，但我們仍忍痛推掉8成的合作機會，因為我們不是想做大眾市場，而是想跟理念及形象相近的品牌合作。」Ping強調，他們想做的是品牌，而非產品，過去兩年Ping跟不少國際知名品牌如Berluti及Mont Blanc等合作，可見這份堅持並沒有白費。

Ping亦一早鎖定網上銷售模式，「Instagram及Facebook是我們非常看重的宣傳渠道，自知是小品牌，所以投放的廣告費也不少，每月平均1.5萬至2萬元，在聖誕等重要節日，廣告費更達到3萬元，節日生意可以翻3倍。」James坦言，疫情反而幫助了生意，因為酒吧很長時間關閉，消費者亦開始習慣網購。

為了和客戶增加互動，他們設立了Fan Club定期舉辦活動，「我們在餐廳舉辦品酒會，讓粉絲給予意見。」Ping又曾聯乘本地酒吧，將雞尾酒加上裝飾，配上梳打等，給客人嶄新的感覺。

冀擴大銷售網至東南亞

Ping的雞尾酒以時尚的扁身玻璃瓶包裝，鹽漬櫻花、食用金粉等一目了然，打卡度一流，不過玻璃瓶始終有破爛的風險，所以每一瓶酒都會採用銀色保溫袋包裝，既保溫又防撞，「而且還可以給客人拆禮物的開心感覺。」

因為不需舖租，亦沒有酒保等員工開支，現時每瓶200毫升的Ping平均定價為$72，比出去酒吧喝一杯動輒要百多元便宜得多。,而為了不想給客人偷工減料的感覺，所以Ping的味道一般偏濃及酒精度偏高，「這也給了客人自己調酒的樂趣，加冰粒或梳打水飲用，味道會更好。」

說到未來發展，Ping是放眼亞洲，「香港始終人口有限，我們由2021年起開始了澳門的銷售，此外，我們亦正在與韓國、日本、新加坡等洽談，希望先在東南亞站穩陣腳。」他對Ping的前景感覺樂觀，期望今年會增加20至30%總銷售額。

縱然銷售理想，不過始終現時的工場面積及人手有限，局限了生產力，所以James現正另覓地方擴展，並計劃提升系統進行半自動化生產，他期望可在今年第一季完成工程，將產量提升1倍以上。

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本報記者：歐陽佩

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