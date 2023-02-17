▲ 【英超球隊】卡塔爾皇室據報開價50億英鎊收購曼聯 曼聯抽升一成創上市新高

據《彭博》引述消息指，卡塔爾投資者準備開價約50億英鎊（約469億元）競購英超球隊曼聯（美：MANU），投資者包括卡塔爾前總理和卡塔爾投資局（QIA）前負責人Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani在內的財團。

曼聯昨升9.7%，收報26.84美元，創上市新高。

消息人士指，相關商議仍在進行中，尚未就任何收購方案的規模或時間做出最終決定。Al Thani的代表沒有立即回覆置評請求。

早前彭博報道指，卡達投資局一直在與當地家族辦公室一起幫助準備競購。任何出價都可能面臨來自英國億萬富豪Jim Ratcliffe的競爭，

他已經為自己的出價向包括高盛在內的銀行尋求融資。

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編輯：姚卓然