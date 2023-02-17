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【監管人事】中證監主席易會滿據報調任中銀保監　上海副市長吳清接任、曾被內媒稱「券商屠夫」

股市 11:21 2023/02/17

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【金融監管】中證監主席易會滿據報調任中銀保監　上海副市長吳清接任、曾被內媒稱「券商屠夫」

隨中共二十大去年結束，新一屆中國政府官員架構將於兩會時落實。外電引述消息指，在中國金融業監管部門上，現任中證監主席易會滿預計將調任中銀保監，接替郭樹清出任銀保監會主席。上海市常務副市長吳清就會接替易會滿，成為新任中證監主席，由於吳清任職上交所時處事強硬，曾被內媒稱為「券商屠夫」。

易會滿曾在工商銀行 （01398） 工作逾30年，2019年離任時為工行董事長，獲國務院任命為中證監主席，期內上交所推出科創板並試點註冊制，同時落實外資投行擴大中國境內可控股經營，近期則處理推動主板使用註冊制，打擊互聯網券商跨境展業。

中證監：仍允許存量境內投資者開展交易，耀才一度暫停國內客戶買賣，可見【下一頁】

據報將接替易會滿的吳清現年57歲，去年成為第二十屆候補中央委員，他出席上海副市長期間，與被視為下任國務院總理、時任上海市委書記李強共事。

吳清2018年出任上海副市長前，在上交所工作多年，2005年出任風險處置辦主任後，專事問題券商的風險處置，作風強硬，處置31家違規證券公司，當中26家公司進入司法破產程序，因而被業界和內媒稱為「券商屠夫」。他於2016年成為上交所理事長。

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金融監管機構 港股 中國市場 中國證監會 中國銀行保險監督管理委員會 易會滿 工商銀行（01398） 上海證券交易所
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