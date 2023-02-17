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醫生稱拜登健康充滿活力 適宜繼續擔任總統

環球社會熱點 11:21 2023/02/17

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80歲的美國總統拜登（Joe Biden）或於未來數月內宣布競逐連任，他周四（16日）接受身體檢查，白宮醫生指他健康且充滿活力，適合繼續履行總統職責。

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拜登在馬里蘭州華特·里德國家軍事醫療中心（Walter Reed National Military Medical Center）接受身體檢查，其中頭部、耳朵、眼睛、鼻和喉嚨的檢查結果均正常。亦未發現患上中風及柏金遜症等其他疾病。

不過醫生檢查時發現拜登胸部出現小病變，已為他切除作活體組織檢查，結果稍後才會出爐。

白宮醫生奧康納（Kevin O'Connor）在報告中表示，拜登去年曾確診新冠肺炎，但其血氧水平不低於97%，現時亦未出現任何長新冠後遺症。報告亦指，拜登現時體重為178磅，較上次體檢時輕了6磅，血壓亦正常。

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但是次和拜登在2021年接受的體檢一樣，白宮並未說明拜登是否接受任何認知能力測試。白宮亦透露，拜登原定1月底接受體檢，但由於外出行程繁忙，延期至周四。

如拜登角逐2024年大選並連任成功，他完成第二個總統任期時將達到86歲，保守派批評者一直質疑其健康狀況。

責任編輯：李俊儀

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