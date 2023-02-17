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【土耳其地震】受困10日 12歲男童等3人奇跡獲救

環球社會熱點 11:01 2023/02/17

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土耳其與鄰國敘利亞的地震死亡人數已超過4.3萬，當局正派員於各地廢墟搜索遺體，意外救出被困10日的3人，包括一名12歲男童。

【土耳其地震】前英超球員仍失蹤 僅發現兩對鞋 【下一頁】

地震已發生多日，民眾被困廢墟的生還希望已十分渺茫，因此當地現時已由救援改為重點搜索遺體及清理災區。

不過救援人員周四（16日）幾乎被摧毀的安塔基亞（Antakya）廢墟，救出一名17歲少女Aleyna Ölmez，消息令救援人員深感鼓舞。

其後30歲的Neslihan Kilic和一名12歲男童Osman也獲救。

【土耳其地震】俄烏球員被迫同住酒店 爆衝突傳有人骨折（有片） 【下一頁】

安塔基亞等城市受大規模破壞，當局憂慮仍有多達數千名遇難者埋於廢墟下。救援隊派人挖掘大堆瓦礫，直至發現遺體後再改用切割工具和鏟，試圖從瓦礫撬出遺體，再安排入殮。

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）周四呼籲，國際社會在三個月內為土耳其的地震救災工作提供10 億美元（約78億港元）的援助。

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責任編輯：鄭錦玲

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