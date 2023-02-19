【物管科技】港企研加速計監測機器　助故障前進行維修

▲ 透過VCM技術，物管公司可實時將監測數據上傳至雲端，這好比聘請一位7×24的員工全年無休地工作。（Xtra Sensing）

除了檢查外牆，機器的保養維修在物業管理範疇同樣是不容忽視。每幢大廈都會安裝不同機械設備，例如中央冷氣系統的冷卻塔、風機和電機等，以維持冷氣、電力及水力的供應。以往機器保養維修的難處，一是太遲發現問題，在故障發生時才後知後覺，結果影響大廈運作；二是機器未壞掉，就過早更換零件，造成資源浪費。

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AIoT預測分析初創Xtra Sensing開發了一款加速計（Accelerometer），只要安裝在機器的表面，就能透過「震動狀態監測」技術（VCM），將機器的震動變化轉換成訊號，並於其時間波形上持續監察，在即將發生故障前進行預測維修。

監測機器震動 實時數據上雲

Xtra Sensing聯合創辦人高永康指出：「物管公司通常會聘請工程師對機器進行定期檢查，但請人難是近年的一大難題，且工程師的薪金普遍頗高，就算請到人，在人手安排上也是無法每分每秒都對機器進行監測。」

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透過VCM技術，物管公司不但能降低招聘工程師成本，更可實時將監測數據上傳至雲端，這好比聘請一位7×24的員工全年無休地工作。同時，這亦有助減輕前綫工程人員負擔，方便物管公司分配人手，作出更佳的項目規劃及開支預算安排。

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記者：陳卓賢