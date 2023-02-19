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【職業安全】機械人檢測大廈外牆　取代工程吊船

14:00 2023/02/19

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港企Chain研發的機械人配備360度鏡頭，可對外牆全方位拍攝照片及錄製影像。（Chain）

差餉物業估價署資料顯示，本港私人商業樓宇及分層工廈的總存量，合共達2,778萬平方米，當中逾6成的樓齡超過30年，因此嚴格及定期的樓宇檢測，是物業管理範疇必不可少的環節。由於樓宇外部長期暴露於天然環境，日曬雨淋自然會加快損耗速度，如缺乏適當的維修保養，便很容易出現損毀情況。當日久失修時，更會導致外牆批盪紙皮石鬆脫、混凝土爆裂或剝落等，危及公眾安全。

【智慧城市】希慎興業推動智慧城市發展　提升管理效益　助初創研發落地

決定應否進行維修，以及甚麼地方需要保養，需事前在大廈外牆進行定期視察，以了解樓宇結構的狀態。一般做法是利用「工程吊船」在大廈外圍上下移動，讓維修工人在船上為外牆進行檢查，但這屬於高空工作，具有一定危險性。再者，吊船的闊度一般都有2至3米，對於一些狹窄地方，則無法使用吊船。

深入狹窄位 工作1天變3小時

為提高外牆檢測的安全度及靈活，智慧城市解決方案供應商Chain研發了小型機械人，可取代工人使用吊船進行檢查。Chain業務發展主管黃凈陶表示，只要在大廈外建造兩條垂直軌道，就可把機械人安裝至軌道上，然後設定程式，讓它上下移動升降。

該機械人配備360度鏡頭，可對外牆全方位拍攝照片及錄製影像，並透過「混合現實建模」（HRM）技術，將環境影像融合至可視化模型，方便觀察哪些細微地方出現裂痕、滲水和生銹等，且整個檢測過程毋須真人參與，就能自動執行。

【AI之爭】Google要求員工日花2至4小時　測試AI聊天機械人Bard

她指出，以6層大廈為例，使用傳統人手檢測的方法需時約1天；但利用該新技術，就算加入安裝機械人等流程，檢測工作都能在3小時內完成。此外，該機械人的闊度僅約40厘米，相比起吊船，更能深入大廈狹窄及陰暗位置，清楚發現以往無法得悉的保養漏洞。

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記者：陳卓賢

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