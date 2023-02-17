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【美股焦點】李嘉誠去年3月至12月減持Zoom 290萬股　套現約22億元

股市 10:43 2023/02/17

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【美股焦點】李嘉誠去年3月至12月減持Zoom 290萬股　套現約22億元

視像會議軟件商Zoom（美：ZM）股價已回落到疫情前的水平，據《彭博》報道，香港富豪、長和系創辦人李嘉誠已大幅減持Zoom持股，而這股一度曾在他的財富中佔據最高佔有率。

本周提交給監管機構的文件顯示，李嘉誠在去年3月至12月期間減持了290萬股Zoom股票，按這段時期的平均價格計算，所減持的股票價值約2.75億美元（約21.6億港元）。目前他仍然持有Zoom的6.9%股權，市值約16億美元，遠低於2020年10月該股達到峰值時110億美元的持股市值，當時其對Zoom的持股佔其全副身家三分之一。

根據彭博億萬富豪指數，目前，李嘉誠在其所創立的長實和長和的股權佔到其297億美元財富的一半以上。李嘉誠的發言人表示，他的資產管理團隊獨立運作，近年來一直在交易。

除了李嘉誠，許多曾湧入科技股的投資者都在減持。本周有公告顯示，索羅斯的投資公司索羅斯基金管理公司第四季度清倉所有的Zoom持股。

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編輯：姚卓然

 

Zoom 疫情 減持 財富及資產管理 股票 李嘉誠 美股 軟件
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