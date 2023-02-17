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【ChatGPT爭議】ChatGPT或存偏見及不良行為　OpenAI：正努力減少

科技 10:34 2023/02/17

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作為ChatGPT開發商的OpenAI，近日就作出公開回應，強調該企正努力為系統減少偏見，並將允許用戶自定義聊天機械人的部分行為。

人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT登場後，瞬間在全球掀起熱潮。惟同時，ChatGPT卻捲入道德及學術倫理爭議。作為ChatGPT開發商的OpenAI，近日就作出公開回應，強調該企正努力為系統減少偏見，並將允許用戶自定義聊天機械人的部分行為。

【AI之爭】Google要求員工日花2至4小時　測試AI聊天機械人Bard

【AI對話實測】ChatGPT AI技術癲覆搜尋體驗？　實測手機App聊天機械人

據彭博社報道，OpenAI近日在官網發表文章，坦承ChatGPT自登場以來，已有許多用戶反映認為ChatGPT出現偏見、冒犯性或其他令人反感的回答。該企也認為相關情況值得擔憂，因此目前正積極進行研究解決方案，希望能儘快解決這些問題。

除此之外，OpenAI也提到，正加大對ChatGPT的開發力度，希望能為用戶提供更合適的回覆。該企也鼓勵用戶可自行定義ChatGPT的行為，讓系統可更懂得適應用戶的品味、風格和觀點。

【ChatGPT爆紅】憂慮AI伴隨極大危險　Elon Musk促加速規範

責任編輯：曾曉汶

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