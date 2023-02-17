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【大行看法】法盛：中國防疫逆轉刺激作用春天前顯現　引發「報復性消費」惟仍有隱憂

宏觀解讀 10:54 2023/02/17

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【大行看法】法盛：料2023年平均GDP增4%　料復常影響將明年春現

法盛投資管理全球市場策略部主管Mabrouk Chetouane表示，中國政府去年「二十大」後採取循序漸進的方法，成功管理經濟復常的進程，恢復市場信心，避免「走走停停」。隨中國防疫政策逆轉所帶來的正面影響，將於春天前開始在經濟數據中清晰顯現。中國民眾的儲蓄增長達創紀錄的2.6萬億美元，令人期待被壓抑的需求將大量釋放，從而引發「報復性消費」。

Chetouanere認為，中國全面而徹底重開政策，需求將支持發達市場和部分新興市場出口，有助緩解預期2023年GDP增長下降。另一方面，家庭消費信心持續低迷，內房困境尚未解决，或對經濟增長反彈造成壓力；中國對能源和非能源商品需求亦可能令通脹升溫，為發達國家的央行帶來難題。

法盛補充，中國經濟前景仍不明朗，或阻礙消費者對儲蓄的重新配置。過去幾年因經濟增長受阻和投資回報不佳所造成的損失，可能令消費者採取「審態度，若住房問題不能迅速解決，影響將更嚴重。

該行最新預期，2023年全球經濟增長為4%，較預測2022年的2.2%增長改善，但仍遜低於2021年疫後反彈的5%。法盛認為，全球整體需求下降，令發達國家增長放緩，新興國家增長相對持平。

相關文章：

【中國經濟】畢馬威料今年中國經濟增長5.7%　再成世界經濟增長「主引擎」

【中國經濟】高盛上調中國GDP今年增速預測至6.5%　中國經濟重啟料推動油價每桶升15美元

記者：宋佩恩

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