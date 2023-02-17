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九龍海逸君綽酒店 3 月推出 「環球珍味」海鮮饗宴自助晚餐及「味力綻放」香芒下午茶套餐 

都會情報 10:20 2023/02/17

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The Promenade - 「環球珍味」海鮮饗宴自助晚餐 

The Promenade 由三月起呈獻一系列琳瑯滿目的環球海鮮美饌，包括芝士焗龍蝦、汁煮鮑魚、紅燒花膠及慢煮有骨燒牛肉等。此外，還有各款矜貴的凍海鮮，如雪花蟹腳、即開新鮮生蠔及多款上乘刺身如吞拿魚、北海道帶子及鮮蝦刺身等，為您帶來極致的鮮味享受！此外，不要錯過現場即製的蟹粉小籠包、蒲燒鰻魚、烤羊架、香煎鴨肝、章魚燒天婦羅，還有餐廳多款讓人驚喜的榴槤甜品、深受客人喜愛的芒果拿破崙、蓮蓉西米焗布甸及Mövenpick 雪糕等，完美地作結這頓滋味盛宴。現於[eShop] 購買，可享高達 8 折優惠！ 

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「環球珍味」海鮮饗宴自助晚餐 
推廣日期： 2023 年 3 月 1 日至 4 月 30 日 
供應時間： 晚上 6 時 30 分至 10 時 
價目： 星期一至星期四： 
          成人港幣 708 元* | 長者港幣 608 元*| 小童港幣 518 元* 
          星期五至星期日/公衆假期及其前夕： 
          成人港幣 748 元* | 長者港幣 648 元* | 小童港幣 558 元* 
eShop 獨家優惠 高達 8 折： 
          星期一至星期四： 成人港幣 566.4 元* | 長者港幣 486.4 元* | 小童港幣 414.4 元* 
          星期五至星期日/公衆假期及其前夕： 成人港幣 598.4 元* | 長者港幣 518.4 元* | 小童港幣 446.4 元* 
eShop： https://eshop.harbourgrand.com/kowloon/zh/promenade 
地址： 香港九龍黃埔花園德豐街 20 號九龍海逸君綽酒店大堂 The Promenade
電話： (852) 2996 8432

*以上所有價目另收加一服務費 

「味力綻放」香芒下午茶 

12 款造型精緻的鹹甜美點以香甜清新的芒果入饌，芳香撲鼻的濃濃果香立刻喚醒您的味蕾，搭配優質茗茶及特選即磨咖啡，配上迷人的維港海旁景致，讓您舒適地享受悠閒的午後時光。現於[eShop] 購買，可享 85 折優惠！ 

 

「味力綻放」香芒下午茶
皇牌芒果拿破崙 
香芒菠蘿慕絲蛋糕 
香芒朱古力蛋糕 
香芒布甸 
芒果撻 
香芒糯米糍 
提子乾鬆餅配奶油及士多啤梨果醬 
香芒乳酪蛋沙律手指三文治 
香芒鵝肝慕絲火腿片手指三文治 
芒果蟹肉沙律撻 
香芒三文魚卷 
雜錦雞肉串配芒果莎莎 (免治雞肉、雞翼、雞腎、雞軟骨) 
自選咖啡或茗茶 
每位 $248 

 

*以上所有價目另收加一服務費 

「味力綻放」香芒下午茶 
供應日期： 2023 年 3 月 1 日至 4 月 30 日 
供應時間： 下午 3 時至 5 時 
供應地點 咖啡閣 (星期一至星期五 ) The Promenade (星期六、星期日及公衆假期) 
價目： 每位港幣 248 元* 
eShop 獨家優惠： 85 折 每位港幣 210.8 元* 
eShop: https://eshop.harbourgrand.com/kowloon/zh 
地址： 香港九龍黃埔花園德豐街 20 號九龍海逸君綽酒店大堂 
電話： 咖啡閣 (852) 2996 8098 
          The Promenade (852) 2996 8432

*以上所有價目另收加一服務費

(特約)

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