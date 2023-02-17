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【異動股】超媒體控股急彈7成　委任鄭志剛為聯席主席、早前炒作國產ChatGPT概念

股市 12:03 2023/02/17

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【異動股】超媒體控股急彈兩成　委任鄭志剛為非執行董事及董事會聯席主席

超媒體控股 （00072） 宣布，自2月16日起，邵忠已由董事會主席調任為董事會聯席主席，並將繼續擔任公司執行董事及行政總裁；及委任鄭志剛為非執行董事及董事會聯席主席。超媒體本周宣布，旗下商業周刊事業群，成為「國產ChatGPT」百度 （09888） 文心一言首批生態合作夥伴。

同時，現年43歲的鄭志剛亦為集團的名譽副主席及首席戰略顧問。

超媒體控股本周股價大起大落，周三炒作文心一言之下，單日抽升1.7倍，周四卻回落37%。

超媒體控股今早半日急彈68%，報1.06元，成交額為5660萬元，市值4.65億元。

【ET財智Talk】美國加息及通脹預期左右美元走勢 花旗陳正犖分析日圓、澳元、人民幣走勢及買賣策略

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編輯：姚卓然

港股 異動股 鄭志剛 超媒體控股（00072）
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