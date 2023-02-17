【恒指夜期+ADR】恒指夜期跌80點　阿里巴巴美股跌超過1%（不斷更新）

美國經濟數據反映當地通脹下行速度正逐漸放緩，不利經濟軟著陸，加上官員紛發表鷹派言論，道指開市再跌近150點，納斯達克中國金龍指數更跌超過2%。ADR股價普遍向下，阿里巴巴美股跌超過1%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 美團ADR 143.57 -0.4% 騰訊ADR 371.57 -0.6% 滙豐ADR 58.1 -0.2% 阿里巴巴美股 98.05 -1.4%

恒指夜期跌80點，報20560點。

北水全日錄1億元淨流出 買盈富基金沽騰訊

大市成交偏淡，北水今日未見活躍，錄得1億元淨流出。盈富基金 （02800） 受資金追捧，錄得7億元淨流入，中國神華 （01088） 及新東方在綫 （01797） 分別有2.5及1.5億元淨流入；淨流出方面，騰訊 （00700） 及藥明生物 （02269） 分別有9.9及4億元淨流出。

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百度跌逾4%、ATMX跌2% 恒指跌267點險守50天綫

美股下挫，港股跌逾200點，險守50天綫（約20700點）。恒指低開29點，早段一度轉升，惟其後再度向下，恒指全日跌267點，開報20719點，成交897億元，科指跌2.5%，報4257點。百度 （09888） 跌逾4%，ATM阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別跌逾2%。

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大行報告︰

【大行報告】東亞獲富瑞滙豐上調目標價、股價反彈6% 富瑞：新目標價仍有10厘股息

財經日誌︰

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即市走勢︰

【18：25】北水全日錄1億元淨流出，恒指夜期升11點

【16：15】【希慎14】希慎：今年零售物業續租租金料有增長 春節後人流明顯回升

【16：10】百度 （09888） 跌逾4%，ATM阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別跌逾2%，恒指全日跌267點，開報20719點，成交897億元，科指跌2.5%，報4257點。

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【16：00】恒指U盤前跌227點，報20760點。

【15：46】港股收市前跌約245點，報20742點。

【15：35】中國宏橋 （01378） 逆市升逾3%，為表現最好藍籌，至於跌半成的百度 （09888） 則是藍籌中表現最差。

【15：14】百度 （09888） 尾市跌幅擴大至5%，低見140.6元，ATM分別跌約2%。

【15：03】【阿里巴巴9988】阿里巴巴跌逾2%穿100關 1300個買盤100元排隊撈貨遭沖散

【14：27】恒指下試50天綫（約20701點）支持，最新跌20768點，跌219點。

【14：21】大市最跌近200點，報20797點，跌189點，科指跌2%，報4279點。百度 （09888） 跌近4%，小米 （01810） 跌3%，美團 （03690） 跌逾2%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾1%。

【國產ChatGPT】百度沈抖：「文心一言」將通過百度智能雲對外提供服務 股價照挫4%

【14：09】百度 （09888） 跌逾3%，商湯 （00020） 跌半成，知乎 （02390） 跌近2%。

【14：08】港股最新跌約135點，報20852點，科指跌1.6%，報4295點。

【13：21】三葉草生物 （02197） 午後拉升，最新升一成，高見2.69元。康希諾生物 （06185） 升逾5%，高見70.4元。

【13：21】ATMX午後跌逾1%至2%，

【13：10】山東新華製藥 （00719） 午後升幅擴大至兩成，高見7.6元。

【13：07】聯想 （00992） 跌幅擴至4%，低見6.71元。

【13：00】港股午後初段跌約140點，報20845點，科指跌1.5%，報4300點。聯想 （00992） 績後跌逾3%，希慎 （00014） 跌0.2%。

【12：15】【業績】希慎去年由盈轉虧蝕11.6億元 派第二次中期股息1.17元

【12：13】【業績｜聯想】聯想集團第三季盈利跌32% 個人電腦需求弱、方案服務和基建收入新高

【12：00】恒生指數半日跌121點，報20866點，成交441億元。科指跌1.5%，報4303點。ATM向下，美團 （03690） 跌逾2%，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，騰訊 （00700） 跌0.8%，滙豐 （00005） 逆市靠穩升0.2%，聯想 （00992） 績前跌近3%，華興資本 （01911） 挫逾26%，超媒體 （00072） 大彈近70%。

【11：43】港股中午收市前跌約87點，報20900點，科指跌1.2%，報4315點。

【11：39】神華 （01088） 升近2%，高見23.55元。神華1月商品煤產量為2690萬噸，按年跌3.2%；煤炭銷售量為3010萬噸，按年升3.8%。

【11：30】上證半日跌0.2%，深證跌0.9%，創業板指跌1.7%。

【11：21】【監管人事】中證監主席易會滿據報調任中銀保監 上海副市長吳清接任、曾被內媒稱「券商屠夫」

【11：14】恒指跌幅擴至近150點，報20844點，跌143點，科指跌1.4%，報4305點。

【10：56】【大行看法】法盛：中國防疫逆轉刺激作用春天前顯現 引發「報復性消費」惟仍有隱憂

【10：53】香港航天科技 （01725） 反彈逾11%，高見11.32元。

【10：52】山東新華製藥 （00719） 逆市升逾11%，高見7.06元。

【10：47】聯想 （00992） 轉跌2%，低見6.84元。

【10：40】美團 （03690） 跌2%，阿里巴巴 （09988） 跌近1%，騰訊 （00700） 跌0.6%。

【10：25】中資金融股向好，建行 （00939） 升0.4%，工行 （01398） 升0.8%，國壽 （02628） 升0.6%，平保 （02318） 升0.4%。

【10：17】中資電訊股回吐，聯通 （00762） 、中電信 （00728） 分別跌逾1%，中移動 （00941） 跌0.3%。

【10：08】百度 （09888） 跌3%，低見143.5元。

【10：00】港股早段曾跌最多135點，低見20852點，最新跌幅收窄至約45點，報20942點，科指跌0.4%，報4348點。

【09：51】滙豐 （00005） 將於下周公布業績，股價逆市靠穩升0.2%，高見58.3元。

【09：48】聯想 （00992） 績前逆市向好，升逾1%高見7.09元。

【09：45】ATM分別跌0.4%至1%，大市跌約86點，報20900點，科指跌0.8%，報4330點。

【09：41】【異動股】超媒體控股急彈兩成 委任鄭志剛為非執行董事及董事會聯席主席

【09：39】歌禮製藥 （01672） 升幅早段擴大至一成，高見3.96元。

【09：35】澳洲成峰高教 （01752） 逆市升逾72%，早段高見0.14元，成交55萬元。

【09：33】華興資本 （01911） 開市後曾挫五成，破底低見5元，最新跌33%，報6.7元，成交2750萬元。

【09：30】華邦科技 （03638） 早段升逾4成，高見0.9元，成交1171萬元。

【09：27】超媒體 （00072） 公布，邵忠已由主席調任為聯席主席，並將繼續擔任執行董事及行政總裁，新世界 （00017） 執行董事、執行副主席兼行政總裁鄭志剛已獲委任為非執行董事及聯席主席，超媒體股價高開11%。

【09：27】【生科股】歌禮製藥高開近4% ASC22實現慢乙肝功能性治癒

【09：25】聯想 （00992） 今公布業績，股價昨日偷步炒上，今早回軟跌0.4%。

【09：23】【金融機構】華興資本創始人包凡突然失聯 股價低開15%

【09：21】騰訊 （00700） 升0.7%，美團 （03690） 跌0.3%，阿里巴巴 （09988） 平開，友邦 （01299） 跌逾1%，恒指低開29點，開報20958點，科指跌0.2%，報4359點。

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【09：16】期指低開69點，報20938點。

【09：13】【內房危機】新城發展副董事長書面辭任 公司：目前尚未能聯繫到曲德君本人

【08：58】恒指黑期跌約97點，報20862點，道指期貨跌48點，報33691點。

【08：58】創美藥業 （02289） 今早復牌。

【07：45】【Morning精點】台積電張忠謀：美國以為擲大錢可拓芯片產業太天真｜「活力午餐」下周一二暫停供應學校午餐

【07：45】港股ADR收報20957點，跌29點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報58.24元，較港收市價高0.14元或0.3%。騰訊 （00700） ADR折合報382.82元，較港收市價高0.22元或0.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報101.17元，較港收市價低0.93元或0.9%。

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【07：30】美股周四受壓，在美國PPI通脹欠佳，分析認為通脹已具有一定的黏性，尤其是PPI按月增幅0.7%，是夏季以來最大，聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）表示，不排除在3月會議上支持加息0.5厘的可能性，拖累股市急跌，道指曾挫441點。道指收市跌431點或1.3%，報33696點；納指跌214點或1.8%，報11855點；標指跌57點或1.4%，報4090點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期升32點守21000關 中概股指數轉跌（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩