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【TSLA】Tesla需召回逾36萬輛汽車、全自動駕駛軟件存在撞車風險　股價跌逾5%

股市 08:42 2023/02/17

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【TSLA】Tesla需召回逾36萬輛汽車、全自動駕駛軟件存在撞車風險

特斯拉（Tesla 美︰TSLA）需召回逾36萬輛汽車。美國當局表示，Tesla正召回362,758輛汽車，因其「全自動駕駛」FSD Beta版軟件存在碰撞風險。受消息拖累，Tesla股價跌5.7%，收報202.04美元，股價盤後續跌逾1%。

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）公告指，該系統可能會讓車輛在十字路口附近出現不安全行為，包括在只允許轉彎的地方持續直行，黃燈標誌時進入及通過路口。

召回的車輛包括2016-2023年份的Model S和Model X、2017-2023年份的Model 3、2020-2023年份的Model Y，這些車輛配備或等待安裝FSD Beta。

Tesla預計將於4月15日前通過軟件更新解決相關問題。

【ET財智Talk】美國加息及通脹預期左右美元走勢 花旗陳正犖分析日圓、澳元、人民幣走勢及買賣策略

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【TSLA】馬斯克去年向慈善機構捐出價值約148億元Tesla股份

【TSLA】有Tesla員工計劃發起工會行動　斥「厭倦被當作機械人」、部份人工作時不敢去廁所

責任編輯︰梁浩碩

美股 Tesla 自動駕駛 特斯拉（Tesla，美：TSLA）
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