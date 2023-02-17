【加密貨幣】美證交會起訴穩定幣Terra創始人Do Kwon　涉嫌證券欺詐

▲ 【加密貨幣】美證交會起訴穩定幣Terra創始人權道亨 涉嫌證券欺詐

美國證券交易委員會（SEC）周四指控新加坡加密貨幣公司Terraform Labs及其首席執行官權道亨（Do Kwon） 策劃了數十億美元的「加密資產證券欺詐」 。

證交會指，Terraform和權道亨向投資者推銷加密資產證券，並反覆聲稱這些代幣會升值。 聲明還指，Terraform和權道亨在營銷LUNA代幣時誤導和欺騙了投資者， 該公司將UST宣傳為一種「有收益」的代幣，願意支付高達20%的利息。

針對 權道亨 和Terraform的申訴已提交至曼哈頓紐約南區聯邦法院，並被指控違反了《證券交易法》的註冊和反欺詐規定。

證交會 執法主管Gurbir Grewal在一份聲明中表示，今天的行動不僅讓被告對他們在Terra崩潰中所扮演的角色負責，Terra崩潰摧毀了散戶和機構投資者，並在加密貨幣市場上掀起了衝擊波，而且再次強調我們關注的是產品的經濟現實，而不是將標籤套在其上，

不過，權道亨 目前下落不明，但據韓國情報部門指，他可能身處塞爾維亞，因他參與TerraUSD的崩潰而在韓國被通緝。

2022年5月，穩定幣TerraUSD和Luna崩潰，導致一周內市值蒸發近450億美元。 在崩潰之前，TerraUSD是世界上最大的算法穩定幣，也是第十大加密貨幣，其目標是與美元一對一掛鉤。

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