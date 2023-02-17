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【裁員潮｜AAPL】蘋果據報開始對外包員工進行裁員

股市 08:06 2023/02/17

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【裁員潮｜AAPL】蘋果據報開始對外包員工進行裁員

蘋果公司（美︰AAPL）雖然避免如亞馬遜（Amazon 美︰AMZN）、谷歌母公司Alphabet（美︰GOOGL）等大型科企實施的大規模裁員，但蘋果據報已開始削減外包員工數量。報道指，過去數天蘋果已開始切斷與數百名外包員工的聯繫。相關員工受僱於外部機構，與蘋果員工一起從事項目。

報道引述消息指，蘋果未有等待通常每12至15個月續簽的合約到期，而是直接解僱外包員工。

蘋果內部人士表示，蘋果認為讓外包員工離開是為了削減成本，而非解僱員工，而削減外包員工是減少勞動力的一種更簡單方法，因蘋果毋須支付遣散費或面臨員工指控不當解僱的潛在訴訟。 

雖然蘋果未有披露其外包員工規模，但過去報告顯示其數量為數千，有三十幾家人力公司幫助進行項目管理、發布活動，甚至創建Apple Maps。

【科企裁員潮】微軟開展裁員計劃　據報裁撤元宇宙部門　Xbox、電腦及GitHub亦受影響

【裁員潮｜Yahoo】雅虎計畫裁員逾20%、涉1600個職位　本周先裁1000人

責任編輯︰梁浩碩

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） Apple 裁員
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