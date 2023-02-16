【內房危機】奧園出售奧園健康29.9%股權　套2.6億元減債

▲ 奧園出售奧園健康29.9%股權 套2.6億元減債

奧園 （03883） 此前將物管公司奧園健康 （03662） 的29.9%股權公開招標。奧園公布，擬以代價2.56億元出售奧園健康29.9%股權。奧園預期，出售事項實現估計虧損約4476.6萬元，出售事項所得款項淨額計劃用於減少集團債項。

交易完成後，奧園持股將跌至24.68%，不再是奧園健康的控股股東，但仍為主要股東。

買方為Best Discovery International Limited，由南粵星橋全資擁有，為獨立第三方李惠強作為有限合伙眾鑫國際有份間接參與的機構。因應收購，買家將重組，眾鑫國際及廣州市人民政府投資的南粵股權投資基金成為南粵星橋的有限合夥人。

集團表示，受中國房地產市場下行及自2021年以來的全國性宏觀調控政策的影響，集團難以通過慣常渠道取得融資。為改善流動性並獲取融資以滿足其財務需求，公司積極就其中國及離岸資產尋求潛在買家，相關買賣條款須符合公司及其持份者整體最佳利益。出售事項便是該等舉措之一部分。

考慮到當前市況，董事認為出售事項有利於集團變現在目標公司的部分非地產投資，降低集團債務水平，有利離岸債務重組。

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編輯：袁諾曦