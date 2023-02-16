個別學生進食「活力午餐」飯盒後感不適 大家樂：非常重視事件 暫停2月20及21日飯盒供應兩天

為中小學供應午餐的午膳供應商「活力午餐」近日圈入風波，部份學校學生未能在指定時間午膳，更有學校投訴飯盒質素出現問題。「活力午餐」母公司大家樂（00341）發出公告，指近日收到個別學校通知有同學進食飯盒後感到不適，大家樂集團非常重視事件，指學生的健康是集團的首要關注。



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經過審慎考慮，集團決定於2月20日及21日暫停供應兩天，團隊將會從頭檢視所有產製工序，加強生產過程各步驟之連接，同時亦會進行深層清潔消毒，確保廠房環境衛生。大家樂說，這是一個艱難的決定，但他們需要把握時間盡快找出問題根源並加以整改，避免同類事件再次發生。除了退回兩天的款項給家長，亦會額外補償兩天飯餐，各分區之客戶經理及客戶主任將與學校講解退款及補償細節，集團對受影響的學校、家長及學童衷心致歉

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大家樂表示，活力午餐一向有嚴謹的食安管理準則及品質監控機制，嚴格遵從ISO和HACCP等國際食物安全標準。集團正循幾個方向尋找問題根源，包括原料規格、加工程序、烹飪設備性能及運輸物流時間；同時已將飯盒樣本送往化驗所檢驗，現正等候結果，更由即日開始，把每日生產的飯盒抽樣送往化驗，加強食安監控。



集團又澄清，活力午餐並無出現罷工，惟過去數年因疫情緣故不少員工已轉行，要回復到疫情前的員工數目需時，短期內人手安排較為緊張。全面復課後，活力午餐每天供應超過10萬個飯盒予學校，數量比復課前增加三至四倍，面對龐大的飯盒需求，集團已積極增聘員工，並由其他業務單位調配人手到活力午餐協助，另外亦增加物流車隊，務求將飯盒盡快送到學校。集團將繼續與各學校保持緊密溝通，釋除學校及家長的疑慮。



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責任編輯：陳詠妍