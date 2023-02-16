【儲局官員】梅斯特：憂聯儲局低估通脹嚴重程度　聯儲局本月應加息0.5厘而非0.25厘

美國本周公布的1月CPI數據遠超市場預期，令投資市場氣氛出現震盪，克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta Mester）承認數據反映聯儲局在通脹方面仍有許多工作要做，利率上調至5厘以上之後，還需要加息多少將取決於數據。又指當局面臨的更大風險，是低估通脹的嚴重程度。

她認為本月初的議息會議，其實有「令人信服」的理由再次加息0.5厘，如果通脹頑固地保持高位，聯儲局必須做好讓利率升至更高水平的準備。

梅斯特指，聯儲局在控制通脹方面還有更多工作要做，通脹上行風險依然存在，恢復價格穩定會帶來一些痛苦，認為利率需要上調至5厘以上，並維持一段時間，但調升至5厘後需要再加息多少，則取決於數據。

她提到1月CPI顯示聯儲局需要做更多去冷卻通脹，未來加息幅度取決於通脹走勢發展，目前當局面臨的更大風險，是低估通脹的嚴重程度。

梅斯特今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）沒有投票權。

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編輯：葉志偉