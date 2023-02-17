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【金融機構】華興資本創始人包凡突然失聯　股價曾一度「腰斬」、現挫近三成

股市 09:59 2023/02/17

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華興資本創始人包凡突然失聯

華興資本 （01911） 發公告指，暫時無法與董事會主席兼首席執行官包凡取得聯繫。包凡為華興資本創始人兼公司控股股東。

華興資本今（17日）低開15%，報8.5元，惟開市初段股價一度「腰斬」，低見5元，現跌29%，報7.1元，成交額為9609萬元。

據公開渠道顯示，包凡最後一次露面是在2022年12月初，他出席2022未來科學大獎頒獎典禮。

華興資本指，董事會並不知悉任何資料顯示包凡失去聯絡一事，或可能與集團的業務和運作有關。集團目前業務及運作維持正常。執行委員會將繼續負責集團的日常管理和運作。

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編輯：袁諾曦

華興資本控股（01911） 金融機構 港股
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