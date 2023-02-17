【中資投行】華興資本創始人包凡失蹤、曾被稱為科網併購之王　華興股價一度「腰斬」

▲ 華興資本創始人包凡突然失聯

華興資本 （01911） 發公告指，暫時無法與董事會主席兼首席執行官包凡取得聯繫。包凡為華興資本創始人，持有公司近5成股份，而且作風高調，在中國科網界有高知名度，曾處理包括美團 （03690） 與大眾點評、滴滴與快的合併等大型科網併購。

靈魂人物包凡失蹤之下，華興資本今（17日）低開15%，報8.5元，惟開市初段股價一度「腰斬」，低見5元，現跌26%，報7.38元，成交額為1.78億元。

華興資本：包凡失聯可能與集團業務有關

據公開渠道顯示，包凡最後一次露面是在2022年12月初，他出席2022未來科學大獎頒獎典禮。

華興資本指，董事會並不知悉任何資料顯示包凡失去聯絡一事，或可能與集團的業務和運作有關。集團目前業務及運作維持正常。執行委員會將繼續負責集團的日常管理和運作。

包凡失聯消息周四在內地傳出，有內媒引述業界人士估計，包凡或與華興資本總裁兼華興證券（香港）前董事長叢林數月前被有關部門帶走有關。

外電引述消息人士指，包凡家人稱他正在協助調查。

近年屢有中資券商或投行高層失聯，包凡失蹤引起中外投資界關注，因其長年在科企創辦人之間長袖善舞，外界關注這會否牽涉更大範圍的互聯網資本圈監管議題。

包凡曾被稱為中國科網「併購之王」 近年營運方針有變

包凡最初在摩根士丹利、瑞信外資投行工作，2005年創立華興資本集團，主攻科網初創行業投資。

隨內地互聯網迅速冒起，包凡業界名聲也隨之大升，處理的大型併購案包括滴滴快的、美團點評、58趕集、攜程去哪兒、貓眼微影等，甚至有形容他在併購資本圈中的「併購之王」，名聲可媲美馬化騰、馬雲。

華興2018年在香港上市，並出任同期上市的美團點評（現易名為美團）獨家財務顧問，2021年快手 （01024） 香港上市，華興也是主要承銷行之一。

不過，華興資本上市後，業務和投資方向漸與互聯網行遠，包凡曾在訪問中稱，2018年以後幾乎就不投互聯網，更多投資先進製造、新能源、醫療科技等。

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編輯：袁諾曦