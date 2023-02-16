【渣打2888】渣打CEO溫拓思回應收購傳聞 　「絕對不會將渣打出售」

▲ 渣打CEO溫拓思回應收購傳聞 「絕對不會將渣打出售」

渣打集團 （02888） 早前傳出獲中東最大銀行阿布扎比第一銀行（First Abu Dhabi Bank，FAB）考慮收購，FAB及後澄清目前並無針對渣打可能收購要約進行評估。渣打行政總裁溫拓思（Bill Winters）接受《CNBC》訪問時表示，絕對不會出售渣打，潛在出售不是公司關注的重點。

溫拓思提到，「渣打沒有與任何潛在投標人接洽，也沒有尋求與任何潛在投標人接洽，亦不需要」。

溫拓思又指，「在合適的條件下，有人認為他們可以做某事，我會鼓勵參與，而不是通過媒體進行猜測」。但集團對股東負有信託責任，如果有人想來並認為他們可以增加很多價值，「請做我的客人」。

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編輯：袁諾曦