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【渣打2888】渣打CEO溫拓思回應收購傳聞 　「絕對不會將渣打出售」

股市 22:08 2023/02/16

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渣打CEO溫拓思回應收購傳聞 　「絕對不會將渣打出售」

渣打集團  （02888）  早前傳出獲中東最大銀行阿布扎比第一銀行（First Abu Dhabi Bank，FAB）考慮收購，FAB及後澄清目前並無針對渣打可能收購要約進行評估。渣打行政總裁溫拓思（Bill Winters）接受《CNBC》訪問時表示，絕對不會出售渣打，潛在出售不是公司關注的重點。

溫拓思提到，「渣打沒有與任何潛在投標人接洽，也沒有尋求與任何潛在投標人接洽，亦不需要」。

溫拓思又指，「在合適的條件下，有人認為他們可以做某事，我會鼓勵參與，而不是通過媒體進行猜測」。但集團對股東負有信託責任，如果有人想來並認為他們可以增加很多價值，「請做我的客人」。

相關文章：

【渣打業績】渣打洪丕正：內房業正達到低谷　現逐步恢復訊號　已作審慎撥備

【大行報告│渣打2888】券商：渣打經營情況正改善、回購規模較預期大　管理層指引符預期

【渣打2888】渣打轉載阿布扎比銀行澄清收購通告　午後升幅收窄至2.5%　FAB：無就要約收購進行評估（第三版）

編輯：袁諾曦

港股 渣打集團（02888）
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