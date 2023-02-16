【談保說道】年青人買保險應抱甚麼思維？一文了解新生代風險管理如何起步

許多讀者朋友問筆者，年青人需要買甚麼保險？他們被鋪天蓋地，甚麼理財全方位計劃，為你的新生代贏在起跑綫！叫他們眼花繚亂，銷售單張和產品推介書，內容和敘事方式，淡化了生活風險的需要，用一些煽情畫像，去投射出所謂理想人生。稍有思考能力的人自然會問：「這般所謂全方位理財計劃，會幫我的孩子們，開創何等樣的人生呢？我的人生又是怎樣走到今天？當年我的父母，有否為我預備如此這般的全方位理財呢？今天我有幸，成為被遊說推銷的對象，是甚麼原因呢？」懂得問這樣問題的人，他們的下一代是有福的。

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猶記得4年前，春節過後，一個近30年老客戶，帶同他剛從澳洲大學藥劑學畢業的兒子，來問筆者：他應當怎樣的理財？筆者問年青人有甚麼打算，他滿有盼望地表達，將會回澳洲實習，並考專業試，開展他的專業生涯。客戶告訴筆者，他想為他兒子在人生起步階段，作一些有意義的保險和理財計劃。

為兒子買保險

筆者佩服香港銀行與保險業，對香港人進行了幾十年的洗腦，已根植其潛意識。筆者問客戶：「那你當年人生起步，是怎樣走到今天，才能夠給孩子從小至今的培養，並恰當和適合他的教育。」

他與兒子四目交投，便問筆者，年青人有甚麼保險和理財的需要呢？接着，筆者為他們分析澳洲有完備的國民保險和退休制度的國家，當然國民保險的設計是處理維持生計的需要，對年青人而言，萬一他的健康出了大問題，作為你們父母的，必然安排他回到父母身邊——有父母照顧，是最周到的。

因此，他只需要一份涵蓋香港亞洲澳紐地區的全數賠償醫療保險，墊底費可用8萬元，當年24歲保費每年4,000元，以及一份賠償額達100萬元的純危疾保險，保費每年2,000元。

他兒子說，澳洲入職後便會有醫療保險。筆者分析給他了解，你回到香港進行治療，澳洲的醫療保險，相信不會涵蓋香港。就這樣，即時完成了投保的申請。

危疾保險賠償

轉眼4年，又是春節期間，收到該客戶的通知，他兒子身體出了大問題！經初步診斷，電腦素描顯示有一個10厘米左右的腫瘤，他立即安排兒子返回香港，經醫生診斷，需要首先進行抽取活組織鑑定癌細胞性質，去進行4周的化療，然後再做手術切除腫瘤，需要後續的化療。整個療程，需時大約1年。腫瘤科醫生初步評估，他的癌症為第四期，醫療保險將會豁免墊底費，全數賠償相關的醫療開支，危疾保險將於手術後，有病理學報告證明腫瘤的性質，合符癌症定義，保險公司便會支付投保額100萬元。

讀者們，你們認為全方位甚麼理財，哪些供款十年八載，存放廿年三十載，就有哪般回報。跟這般的簡單保險安排，孰優孰劣，你們自己判斷吧！

撰文：吳澤偉

七十年代投身保險業，曾任人壽保險從業員協會會長、香港保險代理登記委員會委員

＊以上內容輯錄自第799期《iMoney》Focus。

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撰文：鄭日棱