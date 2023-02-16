  • 17°C
香港時間 : 2023216日 (週四) 22:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大家樂341】學校午膳供應商「活力午餐」下周一及二停供飯盒　將從頭檢視產製工序及消毒廠房

股市 21:48 2023/02/16

分享：

分享：

學校午膳供應商「活力午餐」下周一及二停供飯盒　將從頭檢視產製工序及消毒廠房

大家樂 （00341） 旗下的學校午膳供應商「活力午餐」表示，近日收到個別學校通知有同學進食飯盒後感到不適，經過審慎考慮，決定於下周一（20日）及周二（21日）暫停供應兩天，團隊將會從頭檢視所有產製工序，加強生產過程各步驟之連接，同時亦會進行深層清潔消毒，確保廠房環境衛生。

集團指，這是一個艱難的決定，但公司需要把握時間盡快找出問題根源並加以整改，避免同類事件再次發生。除了退回兩天的款項給家長，亦會額外補償兩天飯餐。

集團續指，正循幾個方向尋找問題根源，包括原料規格、加工程序、烹飪設備性能及運輸物流時間；同時已將飯盒樣本送往化驗所檢驗，現正等候結果，更由即日開始，把每日生產的飯盒抽樣送往化驗，加強食安監控。

另外，大家樂澄清，活力午餐並無出現罷工，惟過去數年因疫情緣故不少員工已轉行，要回復到疫情前的員工數目需時，短期內人手安排較為緊張。

相關文章：

【大快活50周年】大快活：明年底開設新品牌　羅氏家族旗下維他奶、大家樂送花牌賀50周年

【大家樂341】大家樂CEO：預計至少明年首季業績才見顯著改善　個別產品會加價

編輯：袁諾曦

港股 大家樂（00341）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【業績｜中概股】汽車之家經調整利潤跌16%　末期息0.145美元

下一篇文章

【美國經濟數據】美國1月PPI按年升6%　遠高過預期　首領失業救濟金人數續低於預期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】美憂加息股市照升　夜期收市升39點　富途美股升5%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】美憂加息股市照升　夜期收市升39點　富途美股升5%（不斷更新）
【美股開市】美國PPI升幅超預期　美滙美債息齊升　道指跌283點　納指跌1.4%（不斷更新）
【美股開市】美國PPI升幅超預期　美滙美債息齊升　道指跌283點　納指跌1.4%（不斷更新）
【禁跨境炒股】耀才恢復國內客戶帳戶買賣　中證監：仍允許存量境內投資者開展交易
【禁跨境炒股】耀才恢復國內客戶帳戶買賣　中證監：仍允許存量境內投資者開展交易
【比亞迪1211】股神拍檔芒格︰比亞迪在中國遙遙領先　Tesla無得比
【比亞迪1211】股神拍檔芒格︰比亞迪在中國遙遙領先　Tesla無得比
【港元高息定存】富邦推快閃港元定存　3個月4厘
【港元高息定存】富邦推快閃港元定存　3個月4厘
【恒指夜期+北水】北水轉錄8.6億元淨流出　買中移動沽藥明騰訊　恒指夜期跌55點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水轉錄8.6億元淨流出　買中移動沽藥明騰訊　恒指夜期跌55點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款