【大家樂341】學校午膳供應商「活力午餐」下周一及二停供飯盒　將從頭檢視產製工序及消毒廠房

▲ 學校午膳供應商「活力午餐」下周一及二停供飯盒 將從頭檢視產製工序及消毒廠房

大家樂 （00341） 旗下的學校午膳供應商「活力午餐」表示，近日收到個別學校通知有同學進食飯盒後感到不適，經過審慎考慮，決定於下周一（20日）及周二（21日）暫停供應兩天，團隊將會從頭檢視所有產製工序，加強生產過程各步驟之連接，同時亦會進行深層清潔消毒，確保廠房環境衛生。

集團指，這是一個艱難的決定，但公司需要把握時間盡快找出問題根源並加以整改，避免同類事件再次發生。除了退回兩天的款項給家長，亦會額外補償兩天飯餐。

集團續指，正循幾個方向尋找問題根源，包括原料規格、加工程序、烹飪設備性能及運輸物流時間；同時已將飯盒樣本送往化驗所檢驗，現正等候結果，更由即日開始，把每日生產的飯盒抽樣送往化驗，加強食安監控。

另外，大家樂澄清，活力午餐並無出現罷工，惟過去數年因疫情緣故不少員工已轉行，要回復到疫情前的員工數目需時，短期內人手安排較為緊張。

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編輯：袁諾曦