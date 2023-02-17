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【物流復常】疫情放緩助物流復常　美零售商有望煞停加價潮

商業 10:01 2023/02/17

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疫情期間，各國之間的物流大受影響，令不少生產商丶零售商背負沉重的物流成本負擔。然而，隨著疫情放緩，各國物流逐漸理順、恢復正常，有美國大型零售商指，品牌旗下的貨品加價潮或可暫告一段落。

據外媒報道，包括Costco在內的美國零售商將於本月稍後時間，與航運公司進行長期合約談判，希望削減運輸成本並省下數百萬美元。市場預期航運費至少可減半，零售商屆時或可煞停加價潮，甚或推行減價促銷。

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海運費跌幅明顯

海運市場信息供應商Xeneta的數據顯示，截至本月9日為止，從中國內地運送1個標準40呎貨櫃到美國西岸，其長期合約運費平均為2,618美元（約20,550港元），遠低於去年4月1日的8,607美元（約67,554港元）。

Costco首席財務官Richard Galanti指出，航運費下降有助促使該品牌減價。據悉，Costco每年從亞洲進口逾20萬個貨櫃。Richard表示：「若從亞洲運送產品至北美港口的成本降低，我們肯定會將成本減幅反映在商品價格上。」

另一家大型零售商Hobby Lobby的高級副總裁兼首席財務官Jon Cargill亦表示，「航運成本可能是今年（2023年）節省最多的開支項目。」Hobby Lobby是美國最大進口商之一，在全美各地擁有近1,000間分店。

需求降　零售商爭取減運費

《商務日報》（Journal of Commerce）籌辦的TPM年度大會（跨太平洋海事會議）將於本月26日於加州長灘舉行，料各大零售商都將出席並與海運業者展開為期數周的合約談判。進口商預期今年合約洽商將大大不同，由於許多零售商此時正處理去庫存問題，因此亦會撤回部分定單，導致海路貨運量疲弱，海運公司亦急於填補船上閒置空間。

這與1年前疫情肆虐期間形成強烈對比，當時消費者需求熾熱，導致貨運量暴增、塞港嚴重，海運運費乘勢水漲船高。不少進口商為了確保獲得貨櫃艙位，不惜以超出常價2倍價錢簽訂合同。

這個供應鏈樽頸問題導致貨物延誤送抵、運輸成本暴增，連帶將去年通貨澎漲推升到40年來的高位。國際貨幣基金（IMF）研究發現，海運費倍增會導致通脹攀升0.7個百分點。若相關運費砍半，也會帶來相同效果的跌幅。

【航運復常】罷工陰霾仍在　希思路航班增43%

責任編輯：楊嘉軒

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