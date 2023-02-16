▲ 【業績｜中概股】汽車之家經調整利潤跌16% 末期息0.145美元

汽車之家 （02518） 公布2022年業績，淨收入69.4億元（人民幣，下同），按年跌4.1%。純利18.07億元，按年跌15.9%，經調整利潤21.68億元，按年跌16%。末期息派0.145美元，按年增9.4%。

銷售線索服務全年收入30.57億元，按年增2.3%；媒體服務收入19.63億元，按年跌2.4%；在線營銷及其他收入19.21億元，按年跌14.2%，歸因於車企客戶減少了數據產品投入。

公司首席財務官曾岩表示，2022年全年經銷商店均數據產品收入及店均使用數據產品數量較2021年增逾20%。集團董事會批准股息政策修訂，公司自2022年開起，每年支付不少於5億元人民幣固定金額的現金股息，持續增加股東回報。

截至2月10日，汽車之家已斥1.11億美元回購368.6萬美國存托股，回購計劃限期為11月17日。

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記者：宋佩恩