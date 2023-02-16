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【新能源汽車】長城「ORA電動車」旗艦陳列室開幕　代理英之傑：預訂反應熱烈

商業 20:30 2023/02/16

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ORA Funky Cat 400 GT電動車首次在港亮相，左為長城汽車股份有限公司東亞市場部高級經理張彬、右為英之傑大中華區董事總經理劉啟成。（英之傑提供圖片）

新能源汽車在全球各地市場漸成趨勢。英之傑集團大中華區所代理的長城汽車旗下之ORA電動車，自去年11月在港接受預訂後，英之傑指市場反應熱烈，集團看好今年前景。長城ORA電動車在港的陳列室今日開幕，ORA更首次於明日在澳門登場。

ORA Funky Cat 400 GT 首次在港亮相

英之傑為ORA電動車在香港開設的首個旗艦陳列室今日開幕，位於九龍灣國際展貿中心；澳門則在明天（17日）於星皓廣場開設首個pop-up store。除展出ORA Funky Cat車型外，還有首次在港亮相的ORA Funky Cat 400 GT電動車。ORA推出以來已榮獲多個國際獎項，包括歐洲車輛安全協會Euro NCAP頒發的2022 Best in Class大獎。

英之傑大中華區及新加坡首席行政總裁王玉平稱︰

自去年ORA在港接納申請預訂後，市場反應熱烈，加上政府大力加強充電基礎設施，我們對電動車的營銷深感樂觀。

長城汽車股份有限公司東亞市場部高級經理張彬表示︰

ORA主打電動化、智慧化，率先進入香港，是希望給大家帶來智慧化的便利出行和高品質、舒適的現代生活。

責任編輯：蕭寶玲

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