【ChatGPT】AI聊天機械人Bard曾答錯問題　Google要求員工至少花2小時跟Bard「傾計」

▲ AI聊天機械人Bard曾「答錯問題」 Google要求員工至少花２小時跟Bard「傾計」

Google母公司Alphabet（美：GOOG）此前推出AI聊天機械人Bard，對撼OpenAI的ChatGPT，但Bard卻出師不利，在宣傳短片中「答錯問題」。Google行政總裁Sundar Pichai向員工指，要求員工花2至4小時測試Bard，並將在下周提供更多指引。

Google知識和資訊組織的高級副總裁 Prabhakar Raghavan向員工發電郵指，要求員工協助修正Bard，確保Bard答對答案。據指，電郵亦包含在測試Bard時可做或不可做的指引。

同時，公司亦鼓勵員工就擅長的題目重寫答案。電郵指，Bard從例子中學習最佳，所以花時間深思熟慮地重寫回復將大大有助改進Bard。

Prabhakar Raghavan指，AI聊天機械人是令人興奮的技術，但仍在早期發展階段。

據指，Google已經開始針對Bard進行內部測試，計劃名為「dogfooding」。CEO表示，公司已經有數千名內外部測試人員與Bard進行交流。

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編輯：袁諾曦