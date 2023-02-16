【CHATGPT】微軟指「BING必應」回答獲逾7成測試者認可　但長時間對話仍然有困難

微軟（美：MSFT）上周發布會後推出融入OpenAI全球大熱AI聊天機械人ChatGPT的「Bing必應」，經過逾169個國家的用戶測試約一星期後，公司指AI回答獲得超過7成測試者認可，但在長時間對話仍遇到困難，將會增加模型的基礎數據以解決問題。

用戶以聊天機械人作社交娛樂活動

微軟上星期在原有的BING搜索引擎中融合OpenAI技術，成為新版搜索引擎「BING必應」。在169個國家用戶測試後，微軟昨日發文指，AI的回答已經得到71%的測試者認可。又指除了詢問具體問題外，用戶還在使用具有聊天功能的Bing，更全面地了解世界以及作為社交娛樂活動。

公司表示人工智能技術仍有很大改進空間，將把發送給負責產生答案的模型的基礎數據增加三倍。此外，又發現聊天AI在到了或者超過15個問題的長時間對話中會遇到困難，指Bing可能會重複早前的答案，或者給出不一定有幫助或相符設定語氣的回覆。



ChatGPT為OpenAI開發出的一款現象級網絡聊天機器械人。微軟目前正在使用改良和升級後的一版OpenAI GPT語言模型。微軟最近對OpenAI追加100億美元投資，並深化了雙方合作。

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編輯：葉志偉