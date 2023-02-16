【渣打業績】渣打洪丕正：內房業正達到低谷　現逐步恢復訊號　已作審慎撥備

渣打集團 （02888） 去年全年信貸減值支出8.38億美元，按年升5.75億美元，其中就中國商業房地產（內房）風險承擔支出5.82億元，包括管理層為內房相關額外撥加7800萬美元。渣打集團亞洲區行政總裁洪丕正表示，雖去年底內地當局從供應側引入放鬆流動性的舉措會幫助到很多內房發展商，但另一方面內房交投未見明顯增加，故這仍是不確定性，集團因此決定採取審慎的撥備水平。

洪丕正指，集團的內房敞口，已由2021年的40億美元，減至去年的33億美元，其中27億美元與地產發展商有關，而該27億美元敞口當中，有11億美元是不良資產，惟集團的撥備比率已升至81%，相信這已是保守而審慎的做法，其餘16億美元敞口沒逾期而且大部分都有抵押品。他認為，內房業正達到低谷，會否短期迎來反彈需要視乎市場信心，但集團相信內房出現逐步恢復的訊號，又指外圍加息對內房的風險可控。

禤惠儀：香港市場去年信貸減值大多屬內房

對於集團香港市場去年信貸減值按年1.3倍至約5.8億美元，渣打集團香港區行政總裁禤惠儀回應指，香港市場的減值大部分是關乎內房減值，內房敞口只佔香港帳簿不足3%，若撇除內房情況，香港帳簿資產非常健康，貸款損失比率低於2個基點。

問及港元最優惠利率（P）走勢，禤惠儀表示，視乎銀行資金成本及香港銀行體系結餘，若美息續高企，而港元拆息跟隨，有機會見到P再上調。

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記者：胡學能