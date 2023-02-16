【騰訊700】騰訊升1%、爆款手遊《黎明覺醒：生機》　鐵定下周四推出

▲ 【騰訊700】騰訊爆款手遊《黎明覺醒：生機》 鐵定下周四推出

騰訊 （00700） 號稱7000萬人預約的手機大作《黎明覺醒：生機》終於決定2月23日早上6時，於內地推出不刪檔上綫，下一步才推出國際版。據官方去年資料，騰訊王牌手遊《王者榮耀》的活躍用戶數，仍有1.6億人，第二名《和平精英》為8900萬人，《黎明覺醒：生機》有望成為騰訊爆款遊戲。

騰訊早段升1%，報385.4元。

《黎明覺醒：生機》設定為崩壞的世界，面對「污染者」的世大威脅，避開了「廢土」及「喪屍」的元素，改為在極端天氣下生存，同樣是在開放世界裏探索，撑握不同的技能，包括武器使用、建造避難設施，以及制造藥品等。

根據介紹，《黎明覺醒：生機》是全球手機遊戲中，似乎未有同類型玩法遊戲，在食雞的射擊玩法上，加上營建避難設施，與其他玩家合作等，倍令市場期待。尤其是營建避難所，應是最能感受沉浸式的體驗。

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記者：譚志偉